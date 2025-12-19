'अब 80-90 का दौर नहीं, संयम जरूरी', धनंजय सिंह-अभय सिंह विवाद पर बृज भूषण शरण सिंह की नसीहत

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर जौनपुर के पूर्व सांसद धंनजय सिंह और अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह के बीच जारी विवाद पर दोनों को नसीहत दी.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अपर शब्दों का चयन सोच-समझ कर करना चाहिए. बृज भूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि आज का दौर 80-90 के दशक वाल नहीं है जहां गैंग और गैंगवार जैसी स्थिति हो. बृज भूषण शरण सिंह ने दोनों को सलाह दी कि सभी के पास आज अवसर हैं जनता के बीच जाकर काम करें कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है.

बृज भूषण शरण सिंह ने यह बयान आज मीडिया से बातचीत में दिया. उन्होंने दोनों नेताओं को संयम रखते हुए जनता के बीच जाकर कार्य करने की सलाह दी.इन दोनों अभय सिंह और धनंजय सिंह तमाम मीडिया माध्यमों में एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं जो काफी वायरल हैं.

ये 80-90 का दौर नहीं- बृज भूषण शरण सिंह

पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने धनंजय सिंह और अभय सिंह के विवाद पर कहा, “आज का दौर 80–90 के दशक जैसा नहीं रहा, न गैंग है, न गैंगवार और न ही कोई संघर्ष. बृज भूषण सिंह ने कहा कि शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. कौन बड़ा और कौन छोटा, इससे कोई फायदा नहीं है. भगवान ने सबको अवसर दिया है कि वे जनता के बीच अपना कर्तव्य निभाएं. आज के समय में सभी बराबर हैं और मीडिया में अगर कोई बात निकल जाती है तो उसे संभालने और बंद करने की जरूरत होती है."

धनंजय-अभय सिंह के बीच जुबानी जंग जारी

कोडिन कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह के नजदीकियों की गिरफ्तारी और नाम आने के बाद वे काफी चर्चा में हैं. यही नहीं अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह से उनकी पुरानी अदावत को लेकर भी दोनों तरफ से किस्से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. दोनों ही अलग-अलग माध्यमों से एक दूसरे के पुराने किस्से खोल रहे हैं. जिस पर तनाव अब बढ़ रहा है.