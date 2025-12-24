मुरादाबाद: कांग्रेस नेता सचिन चौधरी गिरफ्तार, जमीन विवाद में फायरिंग करने का आरोप

मुरादाबाद में जमीनी विवाद में फायरिंग करने के आरोप में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और उसके साथी पर राइफल से कई राउंड फायरिंग का आरोप है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला है. सचिन चौधरी अमरोहा से कांग्रेस के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. पूर्व में यूपी कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं.

सचिन चौधरी की पत्नी ने क्या कहा?

इस बीच सचिन चौधरी की पत्नी आभा चौधरी ने कहा, "उल्टा मेरे पति के ख़िलाफ़ ही FIR दर्ज कर दी. योगी आदित्यानाथ जी आपके राज में ये सब हो रहा है. बहुत बड़ी बात है. 4 महीने से मैं कितनी बार पुलिस को तहरीर देके आई इन लोगो पर FIR नहीं की. आज एक घर पर सोते हुए आदमी को सूचना मिली साईट पर दोबारा कब्जा करने लोग आए है. वो साईट पर जाते हैं. दोषी लोग फायरिंग करते हैं. बचाव में मेरे गार्ड ने हवाई फायर किया और 307 लिखी गई मेरे पति पर कमाल हो गया."

पुलिस का बयान

एसपी देहात मुरादाबाद कुंवर आकाश सिंह ने बताया, "भोजपुर थाना क्षेत्र में आज दोपहर 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी, मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. एक पक्ष कुलदीप चौधरी का है और दूसरा पक्ष सचिन चौधरी का है."

पुलिस ने आगे बताया, "कुलदीप चौधरी जब जमीन पर पहुंचे तो सचिन चौधरी अपने गार्ड के साथ वहां पर आए और दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की एवं अपने गार्ड और खुद के राइफल से फायरिंग भी की. फिलहाल इसमें जो पीड़ित पक्ष हैं उनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है. दो नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है."

