मुरादाबाद: जमीन विवाद में भाई बना कातिल, दूसरे भाई की बेरहमी से पीटकर हत्या, 2 घायल

यूपी के मुरादाबाद में जमीन के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. सिविल लाइन इलाके में दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस दौरान बीच-बचाव करने आई पत्नी और सास भी घायल हो गईं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र की हिमगिरि कॉलोनी का है, जहां सुरेश और उसके भाई विजय के बीच पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. सोमवार (13 अप्रैल) की शाम करीब 6 बजे खेत पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई.

बुरी तरह पीटने से सुरेश की मौत

आरोप है कि विजय, उसके बेटों और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर सुरेश को बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सुरेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस दौरान सुरेश की पत्नी अनीता देवी और सास मैना देवी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की.

दोनों घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनका शरीर पर गहरी चोटें आई हैं. दोनों की हालत स्थिर है. एक महिला के सिर और आखों पर चोट लगी है. डॉक्टरों द्वारा उचित उपचार दिया जा रहा है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

मौके पर पहुंची मुरादाबाद पुलिस

वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी पक्ष मौके से फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. इलाके में हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

पुलिस द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साथ ही स्थानीय लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है.

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