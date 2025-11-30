मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस ने टेंपो को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोडवेज बस ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि 5 घायल हो गए, घायलों को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा रविवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर कटघर थाना इलाके में जीरो प्वाइंट के पास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, कुंदरकी थाना इलाके के अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले ऑटो चालक माटी उर्फ संजू पुत्र मुन्ना सिंह अपने परिवार के साथ रफतपुर कटघर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान मूंडापांडे इलाके के जीरो प्वाइंट पर सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ऑटों में फंसे सभी लोगों को अस्पताल भिजवाया. वहां चिकित्सकों ने 5 लोगों को तुरंत मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई.

हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग घायल

पुलिस के अनुसार टक्कर मारने वाली बस मेरठ डिपो की थी. हादसे में सुमन (30), सीमा (35) पत्नी करण सिंह, संजू सिंह (30) पुत्र मुन्ना सिंह, अभय (15) पुत्र ओमवीर, आरती (20) पुत्री मुरारी और अनाया सिंह पुत्री करण सिंह की मौत हुई है. जबकि करन सिंह, रानी (17) पुत्री मुरारी लाल, झलक (15) पुत्री ओमवीर, अंशू (18) पुत्री ओमवीर, अनुष्का (9 साल) पुत्री दिनेश घायल हुए हैं.

सीएम योगी ने घटना पर लिया संज्ञान

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जताई है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

मुरादाबाद के सीएमओ डॉ. कुलदीप ने बताया कि घटना में घायल करन सिंह का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनके सिर की सीटी स्कैन किया जा रहा है. मरीज होश में हैं. यहां इलाज संभव है तो यहीं कराया जाएगा. वहीं एंबुलेंस के ईएमटी ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एबुंलेंस तुरंत पहुंची थी. दो एंबुलेंस गई थी. हादसा बहुत भीषण था. हमने समय से पहुंच कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

शादी समारोह में सभी होने जा रहे थे शामिल

एसपी सिटी कुमार रणवीर सिंह ने बताया कि ऑटो में सवार होकर कुछ लोग शादी में जा रहे थे. वे कुंदरकी के अब्दुल्लापुर के रहने वाले थे. बस ने ऑटो में टक्कर मारी. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोग घायल हुए हैं. हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के हैं. फरार रोडवेज बस चालक की तलाश की जा रही है.