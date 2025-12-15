उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 5 साल की बच्ची को एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने रौंद डाला. इस हादसे में बच्ची का सिर थार के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बच्ची की चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़कर पहुंचे और भागकर कार को पकड़ लिया. ग्रामीणों ने कार में बैठे तीन युवकों की पिटाई कर दी.

ये दर्दनाक घटना कांठ थाना इलाके के घोसीपुरा की है. बच्ची के पिता विवेक कुमार सैनी प्राइवेट नौकरी करते हैं. उनकी बेटी मिष्ठी केजी में पढ़ती थी. रविवार शाम करीब 5 बजे बच्ची घर के बगल में गली में खड़ी थी. गली का रास्ता काफी सकरा है, अचानक एक तेज रफ्तार थार कार आई और बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ गई.

बच्ची के सिर पर चढ़ा थार का पहिया

कार का पहिया बच्ची के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बच्ची की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे. वहीं हादसे के बाद कार सवारों ने रफ़्तार और तेज कर दी, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े.

लोगों की आवाजें सुनकर आगे खड़े लोगों ने कार पर पथराव करना शुरू कर दिया. इससे गाड़ी चला रहा व्यक्ति संतुलन खो बैठा और कार एक दीवार से टकरा गई. जिसके बाद भीड़ ने कार में सवार तीन युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. इस बीच तीनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी.

ग्रामीणों ने की आरोपियों कि पिटाई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो गई. ग्रामीण आरोपियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे. पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाया और कड़ी कार्रवाई की बात की, तब कहीं जाकर भीड़ शांत हुई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई.

बच्ची के पिता विवेक कुमार सैनी ने आरोप लगाया कि जिस कार से उनकी बच्ची की मौत हुई है उस पर नगर अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी लिखा हुआ था. घटना के समय कार में तीन युवक बैठे थे और ये कार कांठ का रहने वाला अब्दुल्ला चला रहा था. जबकि बाबू और आदम नाम के दो युवक पीछे बैठे थे.

आगे की जांच में जुटी पुलिस

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

