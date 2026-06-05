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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनैनीताल में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की करोड़ों की जमीन जब्त, जानें क्या है पूरा मामला

नैनीताल में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की करोड़ों की जमीन जब्त, जानें क्या है पूरा मामला

Uttrakhand News: नैनीताल के सिल्टोना गांव में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की 0.52 हेक्टेयर कृषि भूमि दुरुपयोग के आरोप में जब्त. कोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए 3200 स्क्वेयर फीट जमीन छोड़ा है.

By : दानिश खान | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 05 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है. जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि को दुरुपयोग का दोषी मानते हुए जमीन सरकार में निहित कर दी है.

जमीन दुरुपयोग का मामला

नैनीताल के कैंचीधाम के पास सिल्टोना गांव में भानवी सिंह के नाम पर 0.52 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी. यह भूमि मूल रूप से बागवानी और कृषि कार्यों के लिए खरीदी गई थी. लेकिन जांच में पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार नहीं हो रहा था। न तो कृषि कार्य हो रहा था और न ही बागवानी की कोई गतिविधि चल रही थी. उत्तराखंड के सख्त भू-कानूनों का हवाला देते हुए नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रेयाल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. 

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प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने कुल 52 हजार स्क्वायर फीट जमीन सरकार में निहित कर दी है, जिसकी बाजार मूल्य करोड़ों रुपये में आंकी जा रही है. यह फैसला राज्य में कृषि भूमि के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है. हालांकि, अदालत ने भानवी सिंह को आंशिक राहत देते हुए करीब 3200 स्क्वायर फीट जमीन, 27 पेड़ और 6 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग उनके उपयोग के लिए छोड़ दिया है. 

राजनीतिक और प्रशासनिक अहमियत

यह फैसला न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया है. प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी कृषि भूमि के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजनीतिक हलकों में इस फैसले को उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि नियमों को सख्ती से लागू करने का संदेश माना जा रहा है. राजा भैया और भानवी सिंह की तरफ से अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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Published at : 05 Jun 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Uttrakhand News UP NEWS Raja Bhaiya
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