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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए', सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती

'कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए', सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती

UP News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार और मस्जिदों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खामोश हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 22 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपनी नई रणनीति पर काम कर रही है. वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं. माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनवा एक साथ लड़ने वाली सपा-कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी एक साथ नजर आ सकती हैं. इसी बीच अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नजर आ रहे हैं. 

इतना ही नहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इतना तक कह दिया कि कांग्रेस कमजोर है तो वे अकेले चुनाव लड़कर देख लें. इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर यह बात कही जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर टिप्पणी की थी. इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस कमजोर है तो वे अकेले चुनाव लड़कर देख लें.

मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दों पर खामोश हैं अखिलेश- इमरान मसूद

इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार और मस्जिदों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर अखिलेश यादव खामोश हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा कि इन मुद्दों पर सपा नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट आवाज नहीं उठाई जा रही है.

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कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार- इमरान मसूद

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को वहां के राजनीतिक घटनाक्रम से सबक लेना चाहिए. हालांकि INDIA गठबंधन के भविष्य को लेकर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया, उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दल साथ हैं और इसे और मजबूत बनाया जाएगा.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने क्या कहा?

बता दें कि हाल ही में एक पॉडकास्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी है. उन्होंने कहा था कि दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी अभी दिखाई नहीं दे रही है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 22 Jun 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS IMRAN MASOOD CONGRESS UP Election 2027
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