कौशांबी में महिला कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, CO को सौंपी गई जांच

कौशांबी में महिला थाना में तैनात 2025 बैच की महिला आरक्षी प्रियंका यादव की मंगलवार सुबह गोली लगने से मौत हो गई. गोली गले को चीरते हुए सिर से निकल गई. गोली की आवाज सुनकर थाना परिसर में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में आरक्षी को मेडिकल कॉलेज ले गए. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे. सदर सीओ को प्रकरण की जांच सौंपी गई है.

बताया गया कि गाजीपुर जनपद की प्रियंका यादव वर्ष 2025 बैच की कांस्टेबल थी. उसकी तैनाती मंझनपुर की महिला थाने में थी. प्रतिदिन की तरह प्रियंका पहरा ड्यूटी करने के लिए कार्यालय परिसर में सरकारी रायफल लेकर एक कुर्सी पर बैठी थी. अचानक उसकी राइफल से गोली चल गई और गली गले को चीरते हुए सिर के ऊपर से निकल गई. गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर स्टाफ एकत्रित हो गए.

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घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप

उन्होंने आनन फानन में प्रियंका यादव को इलाज के लिए मंझनपुर के मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं महिला आरक्षी के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई. परिजन रोते-बिलखते कौशांबी के लिए रवाना हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई.

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत, एएसपी अमिता सिंह एवं डीएसपी सौरभ सामंत समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्यों को भी सुरक्षित किया है.

एसपी सत्यनारायण के मुताबिक, प्रियंका यादव महिला थाना में पहरा ड्यूटी पर तैनात थी. सुबह अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब साथी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली. उसके पास सरकारी हथियार (रायफल) थी. गोली किन परिस्थितियों में चली, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही है जांच

एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि आरक्षी ने खुद को गोली मारी या रायफल से गलती से फायर हुआ. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ पुलिसकर्मियों से भी जानकारी ली जा रही है. कमरे की तलाशी में फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

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