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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमोदीनगर विधानसभा सीट: RLD के खाते में आएगी ये सीट? BJP बना रही नए समीकरण!

मोदीनगर विधानसभा सीट: RLD के खाते में आएगी ये सीट? BJP बना रही नए समीकरण!

2026 में एसआईआर के बाद मोदीनगर विधानसभा सीट पर 3,10,281 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय मोदीनगर विधानसभा सीट पर 3,37,499 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 27,218 मतदाता घटे हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 01:39 PM (IST)
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मोदीनगर सीट की विधानसभा संख्या 57 हैं. मोदीनगर विधानसभा सीट गाजियाबाद जिले और बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है. मोदीनगर अपनी चीनी मिल और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि गुजरमल मोदी ने मोदीनगर की स्थापना की थी. 

मोदीनगर विधानसभा सीट भी बीजेपी का गढ़ है. 2002, 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई. 2002 से पहले भी बीजेपी मोदीनगर विधानसभा सीट पर चुनाव जीतती रही है. 2007 में बसपा और 2012 में आरएलडी भी मोदीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी है. लेकिन 2014 के बाद से मोदीनगर बीजेपी का गढ़ बन गया है. फिलहाल मोदीनदर में बीजेपी का मुकाबला किसी भी दल के लिए आसान नहीं है. लेकिन राजनीति में वोटों का स्विंग काफी मायने रखता है और मोदीनगर उस स्विंग को किसी भी दल को समझने नहीं देता है.

2026 में एसआईआर के बाद मोदीनगर विधानसभा सीट पर 3,10,281 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय मोदीनगर विधानसभा सीट पर 3,37,499 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 27,218 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की मंजू शिवाच विधायक बनीं. सपा गठबंधन ने आरएलडी से सुदेश शर्मा को टिकट दिया. बसपा ने पूनम गर्ग और कांग्रेस ने नीरज कुमारी को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,13,349
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 78,730
3. बसपा- 26,729
4. कांग्रेस- 2,073

2022 विधानसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की मंजू शिवाच ने जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार सुदेश शर्मा को लगभग 35 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 50.63 प्रतिशत और आरएलडी को 35.17 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 15 फीसदी मतों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 26 हजार और कांग्रेस को 2 हजार वोट ही मिल पाए. 

2022 विधानसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी को सामान्य वर्ग का लगभग लगभग सारा वोट मिल गया. मात्र 5 हजार ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से हटकर आरएलडी की तरफ गए. वहीं बीजेपी को लगभग 70 फीसदी जाट वोट भी मोदीनगर विधानसभा सीट पर मिले. बीजेपी प्रत्याशी जाट समाज से थीं. इसके साथ ही साथ अति पिछड़ी जातियों का वोट और पंजाबी समाज का वोट भी बीजेपी ले गई. बसपा के मूल काडर वाले एससी वोट को छोड़कर बाकी वोट बीजेपी के साथ गए. 

2022 विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सपा गठबंधन के कारण सारा मुस्लिम वोट हासिल हुआ. आरएलडी प्रत्याशी मात्र 30 फीसदी के आसपास ही जाट वोट इस सीट पर ले पाए. 5 हजार के आसपास ब्राह्मण समाज का वोट आरएलडी को मिला, क्योंकि आरएलडी के प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से थे. एससी समाज के भी 2-3 हजार वोट आरएलडी को मिले. 

बसपा को एससी समाज में अपने मूल काडर का वोट पूरा मिला. कांग्रेस को क्या मिला क्या नहीं, यह हिसाब लगाने वाले भी वोट नहीं हैं.

मोदीनगर विधानसभा सीट बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 में बागपत लोकसभा सीट से बीजेपी गठबंधन से आरएलडी के राजकुमार सांगवान और सपा से अमरपाल शर्मा चुनावी मैदान में थे.

2024 लोकसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. आरएलडी- बीजेपी गठबंधन- 1,06,296
2. सपा- 57,028
3. बसपा- 27,204

2024 लोकसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी गठबंधन के तहत आरएलडी की जीत हुई. आरएलडी ने सपा को लगभग 49 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 27 हजार वोट मिले. 

2024 लोकसभा चुनाव में मोदीनगर विधानसभा सीट पर आरएलडी-बीजेपी गठबंधन को सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला, सिर्फ कुछ 4-5 हजार ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं रहे. लेकिन जाट और गुर्जर समेत अति पिछड़ी जातियों का पूरा साथ आरएलडी-बीजेपी को मिला. पंजाबी और एससी वोट भी आरएलडी-बीजेपी के साथ गया, हालांकि एससी में सिर्फ वही वोट जो बसपा के मूल काडर से अलग हटकर है. 

2024 लोकसभा चुनाव में सपा को सिर्फ मुस्लिम वोट एकतरफा मिले. इसके अलावा ब्राह्मण वोट भी कुछ सपा के साथ गए. एससी के भी कुछ वोट मिले. लेकिन और कोई भी वोट सपा को नहीं मिल पाया. बसपा अपना मूल काडर का वोट बचाने में कामयाब रही.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी-आरएलडी गठबंधन मोदीनगर विधानसभा सीट पर मजबूत नजर आ रहा है. 

मोदीनगर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 70 हजार
2. जाट- 53 हजार
3. ब्राह्मण- 25 हजार
4. त्यागी- 20 हजार
5. वैश्य- 25 हजार
6. गुर्जर- 15 हजार
7. पंजाबी- 10 हजार
8. नाई- 10 हजार
9. क्षत्रिय- 10 हजार
10. सैनी- 7 हजार
11. प्रजापति- 8 हजार
12. कश्यप- 6 हजार
13. जोगी- 5 हजार
14. एससी- 50 हजार

मोदीनगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं. लेकिन मुस्लिम मतदाता अकेले कभी भी इस विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं. मुस्लिम के बाद जाट और एससी मतदाता सबसे ज़्यादा हैं. इसके अलावा सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 80 हजार से ज्यादा हैं. गैर जाट ओबीसी भी लगभग 45 हजार से ज़्यादा की संख्या में हैं. 

 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Vishal Vishleshan
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