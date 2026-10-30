ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP में UCC' वाले अमित शाह के ऐलान पर कपिल सिब्बल बोले- पहले भी कई ख्वाब दिखाए

'UP में UCC' वाले अमित शाह के ऐलान पर कपिल सिब्बल बोले- पहले भी कई ख्वाब दिखाए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी तीसरी बार यूपी में सत्ता में आई तो UCC लागू करेगी. इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी और केंद्र को घेरा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Oct 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी में UCC लागू करने के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कई ख्वाब पहले भी दिखाए हैं, कोई तो साकार नहीं हुआ. अब और ख्वाब देखते रहिए. इनकी तो राजनीति ही ख्वाबों से ही चलती है.

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी में 30 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी. उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि अगर बीजेपी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो UCC लागू करेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Joshimath Helicopter Crash LIVE: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
Live: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद CM धामी के निर्देश, आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर
मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद CM धामी के निर्देश, आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिंदी में बोलिए' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सपा सांसद से क्या कहा?, Video Viral
'हिंदी में बोलिए' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सपा सांसद से क्या कहा?, Video Viral
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने धर्मपत्नी के साथ मनाया करवाचौथ, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
CM धामी ने धर्मपत्नी के साथ मनाया करवाचौथ, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

गृहमंत्री ने सपा और कांग्रेस को घेरा

लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सपा और कांग्रेस को घेरा. उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर सवाल खड़े किए.

आप किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं- अमित शाह

अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया, ''मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं. आपने (सपा सरकार) राम भक्तों पर गोलियां चलाई और हमने राम मंदिर बना दिया. अखिलेश बाबू, आप नोट कर लीजिए कि यूपी में 30 साल तक आपकी सरकार नहीं बनेगी. आपकी तीसरी पीढ़ी को भी जनता माफ नहीं करेगी.'' 

यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही- अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने आगे कहा, ''कल्याण सिंह ने सरकार की चिंता किए बिना विवादित ढांचे को ध्वस्त कराया.'' उन्‍होंने यह भी कहा कि यूपी में BJP सरकार अंगद का पैर है और उसे कोई नहीं हटा सकता है. शाह ने दावा किया कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दुविधा नहीं है.'' 

अमित शाह के लखनऊ दौरे के बीच अखिलेश बोले- बीजेपी के लोग बेईमान हैं

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
UCC AMIT SHAH Kapil SIbal UP Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Joshimath Helicopter Crash LIVE: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
Live: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद CM धामी के निर्देश, आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर
मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद CM धामी के निर्देश, आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिंदी में बोलिए' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सपा सांसद से क्या कहा?, Video Viral
'हिंदी में बोलिए' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सपा सांसद से क्या कहा?, Video Viral
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने धर्मपत्नी के साथ मनाया करवाचौथ, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
CM धामी ने धर्मपत्नी के साथ मनाया करवाचौथ, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Joshimath Helicopter Crash LIVE: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
Live: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
क्रिकेट
एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन; आंकड़ों ने दी गवाही
एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
हेल्थ
Male Birth Control Pill: अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget