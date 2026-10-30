'UP में UCC' वाले अमित शाह के ऐलान पर कपिल सिब्बल बोले- पहले भी कई ख्वाब दिखाए

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी में UCC लागू करने के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कई ख्वाब पहले भी दिखाए हैं, कोई तो साकार नहीं हुआ. अब और ख्वाब देखते रहिए. इनकी तो राजनीति ही ख्वाबों से ही चलती है.

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी में 30 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी. उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि अगर बीजेपी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो UCC लागू करेगी.

गृहमंत्री ने सपा और कांग्रेस को घेरा

लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सपा और कांग्रेस को घेरा. उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर सवाल खड़े किए.

आप किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं- अमित शाह

अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया, ''मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं. आपने (सपा सरकार) राम भक्तों पर गोलियां चलाई और हमने राम मंदिर बना दिया. अखिलेश बाबू, आप नोट कर लीजिए कि यूपी में 30 साल तक आपकी सरकार नहीं बनेगी. आपकी तीसरी पीढ़ी को भी जनता माफ नहीं करेगी.''

यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही- अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने आगे कहा, ''कल्याण सिंह ने सरकार की चिंता किए बिना विवादित ढांचे को ध्वस्त कराया.'' उन्‍होंने यह भी कहा कि यूपी में BJP सरकार अंगद का पैर है और उसे कोई नहीं हटा सकता है. शाह ने दावा किया कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दुविधा नहीं है.''

अमित शाह के लखनऊ दौरे के बीच अखिलेश बोले- बीजेपी के लोग बेईमान हैं