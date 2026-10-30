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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हिंदी में बोलिए' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सपा सांसद से क्या कहा?, Video Viral

'हिंदी में बोलिए' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सपा सांसद से क्या कहा?, Video Viral

INDIA ब्लॉक ने 30 अक्टूबर को प्रेस वार्ता की. इस दौरान रायबरेली सांसद राहुल गांधी और आजमगढ़ से सपा सासंद धर्मेंद्र यादव के बीच अनोखी बातचीत देखने को मिली.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 30 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया अलायंस की रैली से पहले 30 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बीच अनोखी बातचीत नजर आई. 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी. इसके बाद राहुल ने उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ सांसद से कहा- बोलिए. इसके बाद राहुल ने कहा- बोलिए, बोलिए, हिन्दी में बोलिए. तब धर्मेंद्र ने माइक संभाला और अपनी बात रखी.  करीब 8 मिनट की प्रेस वार्ता में राहुल और धर्मेंद्र के बीच यह बातचीत 4 मिनट 9 सेकेंड से देखी जा सकती है.

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प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मेरा मानना ​​है कि देश की जनता अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष द्वारा किए जा रहे संघर्ष को समझने लगी है. जनता को यह समझ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जीत के दावे केवल एक दिखावा हैं.

यह चुनाव में हेरफेर और प्रबंधन का एक तरीका- आजमगढ़ सांसद

आजमगढ़ सांसद ने कहा कि असल में यह चुनाव में हेरफेर और प्रबंधन का एक तरीका है, जिसमें EVM से लेकर वोटर लिस्ट तक सब कुछ शामिल है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में कल आए नतीजों ने BJP को यह दिखा दिया है कि वे असल में कितने पीछे हैं.

सपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव रामलीला मैदान की रैली में शामिल होंगे. MLC नतीजों ने विपक्ष को मजबूत किया है और लोगों को राहुल गांधी के आंदोलन के पीछे के संघर्ष का एहसास हो गया है.

इसके बाद पत्रकारों से एक अन्य वार्तालाप में MLC चुनावों पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस चुनाव के नतीजे देश के लिए ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब अखिलेश यादव को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखती है.

धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपने उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ जो जीते हैं. साथ ही, मैं उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Dharmendra Yadav Up News Up Politics RAHUL GANDHI
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