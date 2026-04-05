उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नेवढ़िया घाट पर बना अस्थाई पीपा पुल का उद्घाटन 15 दिनों पहले स्थानीय बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने किया था, जो अब बह गया है. जिसके बाद अब इस पर राजनीति में भी शुरू हो चुकी है. इसी को लेकर समजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है. जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो के साथ पोस्ट किया है.

उन्होंने लिखा, “जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में उद्घाटन के फूल सूखने से पहले ही : भाजपा की बनाई सड़क धँस क्यों जाती है? ⁠ग्रीन कॉरिडोर, विलीन कॉरिडोर क्यों हो जाता है? ⁠पुल क्यों टूट जाता है? ⁠हाईवे हाय-हाय क्यों करने लगते है? ⁠टंकी क्यों धराशायी हो जाती है? ⁠छत क्यों आँसू टपकाने लगती है?

इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया है. जो अब वायरल है. पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आई है. इस पोस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने सरकार में जारी भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल है.

अखिलेश का सवाल विकास vs भ्रष्टाचार?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट के माध्यम से इशारा किया है कि बीजेपी शासन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उद्घाटन के समय तो चमक-दमक से भरे होते हैं, लेकिन चंद दिनों में ही क्वालिटी की पोल खुल जाती है. सीधा आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर विलीन हो रहे हैं और सार्वजनिक निर्माण जल्दी ही ‘हाय-हाय’ का विषय बन जाते हैं.

15 दिनों पहले हुआ था उद्घाटन

यहां बता दें कि मिर्जापुर के हरसिंहपुर-विंध्याचल वाले पैटून पुल का उद्घाटन 15 दिनों पहले ही हुआ था, लेकिन अब इसके बह जाने के बाद इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने इसमें अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है. लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ चुका है.