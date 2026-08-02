लक्ष्मी योजना के लिए उमड़ा महिलाओं का उत्साह, पहले चरण में 17 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना को महिलाओं का शानदार समर्थन मिलना शुरू हो गया है. योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के महज 12 घंटे के भीतर 33730 हजार से अधिक महिलाओं ने अपना पंजीकरण करा लिया. इनमें से 1950 आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें अंतिम रूप से जमा भी कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में योजना के पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना केंद्र और दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 के बजट में लक्ष्मी योजना के लिए 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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महिलाओं ने जताया आभार, समस्याओं से भी कराया रूबरू

पोर्टल लॉन्च के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न महिलाओं से बातचीत भी की. इस दौरान कई महिलाओं ने योजना शुरू करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं अपनी स्थानीय और व्यक्तिगत समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में किए गए प्रमुख वादों में से एक को पूरा करते हुए इस योजना को धरातल पर उतार रही है.

सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, वित्तीय सुरक्षा पर भी जोर

सरकार के अनुसार लक्ष्मी योजना का उद्देश्य केवल मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं है. इसके माध्यम से महिलाओं को बचत की आदत विकसित करने, डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जाएगा. इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है.

शुरुआती चरण में 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान

सरकारी अनुमान के मुताबिक योजना के पहले चरण में करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है. फिलहाल 9170 आवेदन संबंधित विधायकों की अनुशंसा के लिए लंबित हैं. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

एबीपी लाइव की टीम ने योजना के सभी नियम और शर्तों के भीतर आने वाली महिलाओ से पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहां सरकार ने जो वादा किया वो पूरा कर रही है भले ही देर से सही कर रही है. साथ ही अन्य महिलाओं से इस योजना पर प्रतिक्रिया लिया तो उनसभी महिलाओं का कहना था कि सरकार से अपील करती हूँ कि सभी मध्यम वर्ग की महिलाओं को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए थी ताकि उन्हें भी इस बढ़ती महंगाई में थोड़ा सा सहयोग मिल सके.

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