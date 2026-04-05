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उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकाश गैस एजेंसी के गोदाम में भारी गड़बड़ी का खुलासा किया है. यह कार्रवाई संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के आधार पर की गई. पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय ने टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया.

पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि नगर पंचायत अमेठी के दुर्गापुर रोड स्थित केवलापुर गांव में संचालित एजेंसी के गोदाम पर पहुंची टीम ने जब भौतिक सत्यापन किया तो विभागीय पोर्टल और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिला. कई श्रेणियों के सिलेंडरों में भारी कमी और अधिकता पाई गई.

भरे हुए सिलेंडर मिले कम

जांच में 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए 556 कम पाए गए. 14.2 किलो खाली सिलेंडर 432 अधिक मिले, 14.2 किलो के 17 दोषपूर्ण सिलेंडर भी गायब पाए गए, 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर भरे हुए 30 कम मिले,19 किलो कमर्शियल सिलेंडर खाली 212 कम पाए गए, 10 किलो कम्पोजिट सिलेंडर भरे हुए 9 कम और 10 खाली अधिक मिले, 5 किलो सिलेंडर भरे हुए 29 कम पाए गए (गोदाम में एक भी नहीं मिला) इस प्रकार कुल 1295 सिलेंडरों का हेरफेर उजागर हुआ है. जिससे कालाबाजारी और अनियमितता की आशंका और गहरी हो गई है.

नहीं दिखा पाए आवश्यक दस्तावेज

गैस एजेंसी पर मौजूद कर्मचारी जरूरी एवं आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाए. गैस एजेंसी के मालिक मनदीप सिंह मौके से गायब मिले. छापेमारी के दौरान एजेंसी प्रबंधन स्टॉक रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर समेत जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.

मुकदमा दर्ज, स्टॉक दूसरी एजेंसी को सौंपा गया

जिलाधिकारी संजय चौहान की अनुमति के बाद एजेंसी संचालक मनदीप सिंह के खिलाफ पेट्रोलियम गैस (विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही गोदाम में मौजूद सभी सिलेंडरों को तत्काल प्रभाव से राजाराम गैस एजेंसी, बारहमासी को सुपुर्द कर दिया गया है.

IOC को भेजी गई रिपोर्ट, आगे होगी सख्त कार्रवाई

पूरे मामले की रिपोर्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को भेज दी गई है, जहां से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस कार्रवाई के बाद अमेठी जिले की अन्य गैस एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके.