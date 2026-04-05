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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में LPG गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 1295 सिलेंडरों का खेल उजागर, एजेंसी मालिक पर केस दर्ज

अमेठी में LPG गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 1295 सिलेंडरों का खेल उजागर, एजेंसी मालिक पर केस दर्ज

LPG Crisis In Amethi: यह कार्रवाई संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के आधार पर की गई. पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय ने टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 05 Apr 2026 03:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकाश गैस एजेंसी के गोदाम में भारी गड़बड़ी का खुलासा किया है. यह कार्रवाई संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के आधार पर की गई. पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय ने टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया.

पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि नगर पंचायत अमेठी के दुर्गापुर रोड स्थित केवलापुर गांव में संचालित एजेंसी के गोदाम पर पहुंची टीम ने जब भौतिक सत्यापन किया तो विभागीय पोर्टल और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिला. कई श्रेणियों के सिलेंडरों में भारी कमी और अधिकता पाई गई.

भरे हुए सिलेंडर मिले कम

जांच में 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए 556 कम पाए गए. 14.2 किलो खाली सिलेंडर 432 अधिक मिले, 14.2 किलो के 17 दोषपूर्ण सिलेंडर भी गायब पाए गए, 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर भरे हुए 30 कम मिले,19 किलो कमर्शियल सिलेंडर खाली 212 कम पाए गए, 10 किलो कम्पोजिट सिलेंडर भरे हुए 9 कम और 10 खाली अधिक मिले, 5 किलो सिलेंडर भरे हुए 29 कम पाए गए (गोदाम में एक भी नहीं मिला) इस प्रकार कुल 1295 सिलेंडरों का हेरफेर उजागर हुआ है. जिससे कालाबाजारी और अनियमितता की आशंका और गहरी हो गई है.

नहीं दिखा पाए आवश्यक दस्तावेज

गैस एजेंसी पर मौजूद कर्मचारी जरूरी एवं आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाए. गैस एजेंसी के मालिक मनदीप सिंह मौके से गायब मिले. छापेमारी के दौरान एजेंसी प्रबंधन स्टॉक रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर समेत जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.

मुकदमा दर्ज, स्टॉक दूसरी एजेंसी को सौंपा गया

जिलाधिकारी संजय चौहान की अनुमति के बाद एजेंसी संचालक मनदीप सिंह के खिलाफ पेट्रोलियम गैस (विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही गोदाम में मौजूद सभी सिलेंडरों को तत्काल प्रभाव से राजाराम गैस एजेंसी, बारहमासी को सुपुर्द कर दिया गया है.

IOC को भेजी गई रिपोर्ट, आगे होगी सख्त कार्रवाई

पूरे मामले की रिपोर्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को भेज दी गई है, जहां से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस कार्रवाई के बाद अमेठी जिले की अन्य गैस एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 05 Apr 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS LPG Crisis
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