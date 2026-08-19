'ED कर रही अपना काम', आजम की यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर बोले आशीष पटेल
Gonda News In Hindi: गोंडा के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल तरबगंज तहसील क्षेत्र के एली परसौली बाढ़ राहत केंद्र पहुंचे, मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया है.
यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और गोंडा के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल तरबगंज तहसील क्षेत्र के एली परसौली बाढ़ राहत केंद्र पहुंचे, मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया है. मंत्री आशीष पटेल ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि शासन और प्रशासन लगातार उनको हर संभव मदद देने के लिए कटिबद्ध है. प्रभारी मंत्री ने तटबंध का निरीक्षण किया. प्रभारी मंत्री पूर्व सीएम अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधा है.
मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि मैं आश्वासन मंत्री नहीं हूं, मैं जमीन पर काम करने का विश्वास करता हूं. हमारी सरकार आश्वासन पर नहीं चलती, आश्वासन वाली सरकार 2012 से लेकर 2017 तक थी. मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि हम लोग आश्वासन नहीं, परिणाम देने वाले लोग है.
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ईडी कर रही है अपना काम- आशीष पटेल
गोंडा के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ उनके कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है. आजम खान के ठिकाने पर ई़डी की छापेमारी पर मंत्री ने कहा कि ED का अपना कार्य है, इनकम टैक्स का अपना कार्य है. अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर एजेंसियां उस पर आगे कार्रवाई करती हैं.
E20 विवाद पर दी प्रतिक्रिया
अखिलेश यादव लगातार E 20 को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं इस पर योगी के मंत्री ने कहा, "E 20 को लेकर सरकार ने कई जगह उसको टेस्ट करवाया है, किसी प्रकार की कोई कमी होगी E 20 में तो सरकार उसे पर कार्रवाई करेगी. पहले सरकार ने E 20 पेट्रोल डीजल लाने का निर्णय किया, इसके पहले भी कई बार उसकी टेस्टिंग हुई है और फिलहाल जो शिकायत यहां रही है उसे पर फिर से जांच होगी और किसी प्रकार की कमी होगी तो उसे पर भी कार्रवाई होगी."
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