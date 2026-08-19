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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस-सपा के अलायंस का क्या होगा? विवाद के बीच सपा MLA का आया बयान

कांग्रेस-सपा के अलायंस का क्या होगा? विवाद के बीच सपा MLA का आया बयान

Saharanpur News In Hindi: आशु मलिक ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आपने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा में जनप्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए इस तरह कर देते हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 19 Aug 2026 03:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला मुख्यालय में आयोजित दिशा बैठक में उस समय अजीबो-गरीब स्थिति बन गयी, जब सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी विधायक आशु मलिक के बीच तीखी बहस हो गयी. लेकिन कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हो गयी. इस पर आब आशु मलिक ने इसे सामान्य घटना बताया और कहा कि सदन में अक्सर ऐसा हो जाता है.

इसके साथ ही आशु मलिक ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आपने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा में जनप्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए इस तरह कर देते हैं. उन्होंने इसे गठबंधन से भी न जोड़ने की बात कही.

वहीं मीडिया के गठबंधन के ऊपर असर को लेकर पूछे गए सवाल पर आशु मलिक ने कहा कि गठबंधन की बात इसमें कहाँ से आ गई. हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके क्षेत्र के लोगों की ज्यादा से ज्यादा बात रखी जा सके, मैं नहीं मानता कि इसको फिर आप किसी दूसरी तरफ ले जाएं.

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विवाद से इंकार-सबकुछ सामान्य 

मीटिंग के अगले दिन आशु मलिक ने दिशा बैठक में हुए प्रकरण पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है. सदन में भी ऐसा हो जाता है, जब जनप्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं. कहा मेरा तर्क था कि मीटिंग एजेंडे के हिसाब से चले फिर उसी हिसाब से चली. इसमें अब कोई विवाद जैसे स्थिति नहीं है इसे ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है.

80 प्रतिशत विषय रखे गए 

आशु मलिक ने कहा कि 5 गंटे मीटिंग चली है. हमें जो जो बात रखनी थी हमने अपनी बात पूरी तरह रखी, जितने विषय थे वह हमने रखे. 80 प्रतिशत विषय मेरे थे. 
हम किसी के मन की बात को नहीं जान सकते, फिर भी हम कहते हैं हमें समाधान के तरफ जाना चाहिए, विवाद के तरफ नहीं जाना चाहिए. अपनी बात मनवाने के लिए तो नोंक-झोंक करनी पड़ती है. बात सकारात्मक होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए. दिशा की मीटिंग भाषण के लिए नहीं होती है, जिला के मुद्दों के लिए होती है.

यहां बता दें कि कांग्रेस सांसद सपा से गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, जिसको लेकर सपा नेता असहज होते हैं. लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने गठबंधन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ashu Malik IMRAN MASOOD
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