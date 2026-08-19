अखिलेश का NDA की सीटों वाला दावा कितना सच? एक्सपर्ट बोले- 'ये सिर्फ माइंड गेम'

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी द्वारा अपने सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों का संख्यावार दावा किया था. जिसे राजनीतिक विश्लेषक माइंड गेम बता रहा हैं.

यूपी की राजनीति को गंभीरता से समझने वाले विजय उपाध्याय ने इसे अखिलेश यादव का माइंड गेम बताया. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी चाल है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है. लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों में हलचल मचाने के लिए अखिलेश यादव की ये एक अच्छी चाल है. वहीं उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में भी अभी सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी है.

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माइंड में गेम में आगे निकले अखिलेश यादव

विजय उपाध्याय के मुताबिक अखिलेश यादव ने चुनावों से पहले बीजेपी में खलबली मचाने के लिए इस तरह का बयान दिया है. गठबंधन में किस दल को कितनी सीट मिलेंगी ये शायद अभी तय नहीं है. लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को थोडा परेशान तो कर ही दिया है.

इसी तरह कुछ समय पहले बीजेपी-ओपी राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद, विधायक टूटकर NDA में आएंगे. कुछ इसी तरह अखिलेश यादव भी सीटों का आंकड़ा बताकर जैसे को तैसा वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं.

क्या था अखिलेश यादव का पोस्ट ?

अखिलेश यादव ने एक मंगलवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया था कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को 162 सीट देने की तैयारी में है. अखिलेश यादव के दावे के मुताबिक राष्ट्रीय लोक दल को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल (एस) को 19 सीटें मिलने वाली हैं. हालांकि अखिलेश यादव ने यह आंकड़े सूत्रों के हवाले से जारी किए हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि 2022 में बीजेपी ने अपना दल को 17 और निषाद पार्टी को 10 सीट दी थी.

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