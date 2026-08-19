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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइटावा एनकाउंटर पर अखिलेश का तंज, बोले- 'यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू'

इटावा एनकाउंटर पर अखिलेश का तंज, बोले- 'यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू'

Etawah News In Hindi: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, "उप्र में फ़िल्म सिटी की शूटिंग चालू है. कथा-पटकथा लिखनेवाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्ट भी और वेश-भूषा सज्जावाले भी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 19 Aug 2026 03:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के इटावा में भरथना थाना प्रभारी द्वारा मां-बेटी के हत्यारे को पकड़ने के वीडियो वायरल होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो के साथ पोस्ट किया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, "उप्र में फ़िल्म सिटी की शूटिंग चालू है. कथा-पटकथा लिखनेवाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्ट भी और वेश-भूषा सज्जावाले भी. यूपी के इटावा जिले में पुलिस ने एनकाउंटर में अपराधी को पकड़ा और दरोगा जी ने हाथोंहाथ पट्टी बांधकर मौके पर ही सारी पूछताछ कर ली. शायद थाने तक पहुंचते–पहुंचते चार्जशीट भी तैयार कर देंगे. अपराधी का पकड़ा जाना सराहनीय है लेकिन पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक घातक है, कुछ भ्रष्ट पुलिसवाले इसका दुरुपयोग करके उप्र में क़ानून-व्यवस्था को ही अपराधी बना दे रहे हैं. उप्र में कोई गृहमंत्री है क्या?"

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि जनपद के भरथना थाना क्षेत्र के गांव चंदेठी में मां पुष्पा देवी और उनकी विवाहिता बेटी निर्मला की 17 अगस्त को बेरहमी से हत्या कर दी थी. जिसमें मुकेश  यादव मुख्य आरोपी है. जबकि निर्मला का पति सत्येन्द्र भी मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है. पुलिस ने मुकेश यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. उसके पैर में गोली लगी है. लेकिन जिस तरह से पुलिस आरोपी के पट्टी बाँध रही और सड़क पर ही पूछताछ कर रही है, उससे लोग इस वीडियो पर इटावा पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं. 

अखिलेश यादव ने मुठभेड़ के तरीके पर उठाया सवाल 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर यूपी पुलिस और इटावा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. क्योंकि अमूमन मुठभेड़ स्थल पर इस तरह की वीडियो नहीं देखी या तो पुलिस ने अतिउत्साह में वीडियो बना लिया या फिर किसी ने इसे जानबूझकर वायरल किया. एसएसपी इटावा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इस वीडियो को लेकर पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Etawah Police Akhilesh Yadav UP NEWS
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