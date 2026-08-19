इटावा एनकाउंटर पर अखिलेश का तंज, बोले- 'यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू'

उत्तर प्रदेश के इटावा में भरथना थाना प्रभारी द्वारा मां-बेटी के हत्यारे को पकड़ने के वीडियो वायरल होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो के साथ पोस्ट किया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, "उप्र में फ़िल्म सिटी की शूटिंग चालू है. कथा-पटकथा लिखनेवाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्ट भी और वेश-भूषा सज्जावाले भी. यूपी के इटावा जिले में पुलिस ने एनकाउंटर में अपराधी को पकड़ा और दरोगा जी ने हाथोंहाथ पट्टी बांधकर मौके पर ही सारी पूछताछ कर ली. शायद थाने तक पहुंचते–पहुंचते चार्जशीट भी तैयार कर देंगे. अपराधी का पकड़ा जाना सराहनीय है लेकिन पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक घातक है, कुछ भ्रष्ट पुलिसवाले इसका दुरुपयोग करके उप्र में क़ानून-व्यवस्था को ही अपराधी बना दे रहे हैं. उप्र में कोई गृहमंत्री है क्या?"

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि जनपद के भरथना थाना क्षेत्र के गांव चंदेठी में मां पुष्पा देवी और उनकी विवाहिता बेटी निर्मला की 17 अगस्त को बेरहमी से हत्या कर दी थी. जिसमें मुकेश यादव मुख्य आरोपी है. जबकि निर्मला का पति सत्येन्द्र भी मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है. पुलिस ने मुकेश यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. उसके पैर में गोली लगी है. लेकिन जिस तरह से पुलिस आरोपी के पट्टी बाँध रही और सड़क पर ही पूछताछ कर रही है, उससे लोग इस वीडियो पर इटावा पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं.

अखिलेश यादव ने मुठभेड़ के तरीके पर उठाया सवाल

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर यूपी पुलिस और इटावा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. क्योंकि अमूमन मुठभेड़ स्थल पर इस तरह की वीडियो नहीं देखी या तो पुलिस ने अतिउत्साह में वीडियो बना लिया या फिर किसी ने इसे जानबूझकर वायरल किया. एसएसपी इटावा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इस वीडियो को लेकर पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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