मेरठ में व्यापारी की दूसरी पत्नी को घर में घुसकर गोली मारी, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के सरधना हना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब स्थानीय व्यापारी मुकेश गुप्ता की दूसरी पत्नी सीमा को नकाबपोश बदमाश ने उसे घर में घुसकर गोली मार दी. नाजुक हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना के समय सीमा घर में अकेली थी, उसने किसी तरह परिजनों को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजनों से पूछताछ के साथ ही पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार अशोक स्तंभ पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थानीय व्यापारी मुकेश गुप्ता अपनी दूसरी पत्नी सीमा के लिए नया घर बनवा रहा था. रविवार की सुबह सीमा उसी घर में अकेली थी और खाना बना रही थी. इसी दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति घर में घुसा और पिस्टल से उस पर फायर झोंक दिया. गोली सीमा के सिर और पैर में लगी. घायल हालत में सीमा ने अपने पति को फोन कर हमले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए. फिलहाल घायल महिला का उपचार जारी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली. वहीँ सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं. उधर घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में व्यापारी भी इकट्ठे हो गए और घटना पर रोष जताया है.

सीमा के ऊपर फायरिंग और जानलेवा हमले के पीछे मुकेश गुप्ता की दूसरी शादी का एंगल भी तलाशा जा रहा है. माना जा रहा है कि शायद पूरा परिवार इसमें खुश नहीं था. लेकिन अभी कोई खुलकर बोलने की गुंजाइश में नहीं है. पुलिस अभी सीमा के बयान लेने की कोशिश कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.