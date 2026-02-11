हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में 20 लाख की अवैध वसूली केस में इंस्पेक्टर भी निलंबित, SSP की सख्त कार्रवाई

मेरठ में 20 लाख की अवैध वसूली केस में इंस्पेक्टर भी निलंबित, SSP की सख्त कार्रवाई

Meerut News: एसएसपी कार्यालय को एक गोपनीय शिकायत पत्र मिला. पत्र में आरोप लगाया गया था कि लोहिया नगर थाने में तैनात दो दारोगाओं ने लिसाड़ी गेट निवासी धागा कारोबारी को उठाकर जेल भेजने की धमकी दी.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Feb 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाले 20 लाख की अवैध वसूली मामले में एसएसपी अविनाश पांडेय ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब इंस्पेक्टर पर भी गाज गिरा दी है. लिसाड़ी गेट क्षेत्र के धागा कारोबारी को जेल भेजने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने के आरोप में जहां पहले दो दारोगाओं को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, वहीं अब लोहिया नगर थाने के इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया है.

पूरा मामला तब सामने आया, जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक गोपनीय शिकायत पत्र मिला. पत्र में आरोप लगाया गया था कि लोहिया नगर थाने में तैनात दो दारोगाओं ने लिसाड़ी गेट निवासी धागा कारोबारी को उठाकर जेल भेजने की धमकी दी. आरोप है कि कारोबारी को करीब 24 घंटे तक मानसिक दबाव में रखा गया और उससे लगभग 21 लाख रुपये की अवैध वसूली की गई.

जांच में आरोप मिले थे सही

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी. जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पहले दोनों दारोगाओं को निलंबित कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया. जांच आगे बढ़ने पर इस पूरे प्रकरण में लोहिया नगर थाने के इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई.

लापरवाही में इंस्पेक्टर पर कार्रवाई

एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही और संदिग्ध भूमिका सामने आने पर इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया है. वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी दारोगा फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और साफ संदेश दिया गया है कि वर्दी की आड़ में अवैध वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.लेकिन इस घटना ने पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया है.

और पढ़ें

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read
Published at : 11 Feb 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Meerut Police UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
दिल्ली NCR
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
दिल्ली NCR
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
बॉलीवुड
'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा
'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
बांग्लादेश चुनाव: कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget