मेरठ: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का कत्ल, सामने आई हत्या की चौंकाने वाली वजह

Meerut Crime News: मेरठ पुलिस ने 1 नवंबर को राहुल की हत्या का खुलासा किया. पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी अजय ने मिलकर राहुल को मारा, क्योंकि वह उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था.

By : सुधीर चौहान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Preferred Sources

मेरठ पुलिस ने 1 नवंबर को हुई एक हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में हुई राहुल नामक युवक की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. पुलिस ने खुलासा किया है कि पति दोनों के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते उसे रास्ते से हटाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव में 1 नवंबर को गांव निवासी राहुल का गोली लगा शव जंगल से बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

एसएसपी ने किया हत्याकांड का खुलासा

एसएसपी विपिन ताडा ने गुरुवार को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जांच के दौरान पुलिस की संदेह की सुई मृतक की पत्नी अंजलि और उसके करीबी अजय कुमार पर आकर टिकी. जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

डेढ़ साल से थे अवैध संबंध

पूछताछ में अंजलि ने स्वीकार किया कि उसका गांव के ही अजय के साथ लगभग डेढ़ साल से अवैध संबंध था. कुछ समय पहले उसके पति राहुल को इन संबंधों की भनक लग गई थी. राहुल ने जब इसका विरोध करना शुरू किया, तो वह अंजलि और अजय को खटकने लगा. इसके बाद पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी अजय का सहारा लिया और दोनों ने मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली.

योजना के मुताबिक, 1 नवंबर को अजय ने राहुल को किसी बहाने से घर से बुलाया. वह उसे जंगल में ले गया और वहां तमंचे से तीन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया है. पुलिस ने हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने के आरोप में मृतक की पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी अजय कुमार, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Published at : 06 Nov 2025 11:05 PM (IST)
