मेरठ: पत्नी के प्रेमी का मर्डर करने वाले का फिल्मी सरेंडर, बीड़ी पीकर जमीन पर रखे 3 तमंचे

मेरठ: पत्नी के प्रेमी का मर्डर करने वाले का फिल्मी सरेंडर, बीड़ी पीकर जमीन पर रखे 3 तमंचे

Meerut Hindi News: मेरठ में पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी प्रदीप ने पुलिस घेराबंदी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया. उसने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया और एसपी देहात को बुलाने की मांग की.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में बीच बाजार एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रदीप ने घटना के 24 घंटे बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. बुधवार को प्रदीप ने सरेआम अपनी पत्नी पूनम के प्रेमी सुनील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. पुलिस की घेराबंदी के बाद आरोपी द्वारा फिल्मी स्टाइल में किए गए इस सरेंडर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वारदात के बाद आरोपी प्रदीप गन्ने के एक खेत में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही सीओ मवाना पंकज लवानिया के नेतृत्व में कई थानों की भारी पुलिस फोर्स ने इलाके की घेराबंदी कर ली. खुद को चारों तरफ से घिरता देख प्रदीप ने अपना तमंचा निकाल लिया और पुलिस के पास आने पर खुद को ही गोली मारने की धमकी देने लगा, जिससे मौके पर भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

डेढ़ साल तक थानों के चक्कर काटने का छलका दर्द

इस तनावपूर्ण स्थिति में सीओ पंकज लवानिया ने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रदीप को शांत कराने का प्रयास किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरेंडर करने पर उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी. हालांकि, प्रदीप इस बात पर अड़ गया कि मौके पर एसपी देहात को बुलाया जाए. आरोपी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले डेढ़ साल से इंसाफ के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. इसी वजह से उसका पुलिस से विश्वास उठ गया था.

बीड़ी सुलगाई, हथियार डाले और गाड़ी में बैठा

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने काफी देर तक आरोपी की मान-मनौव्वल की. काफी समझाने-बुझाने के बाद प्रदीप शांत हुआ. उसने पहले पानी पिया और फिर बड़े इत्मीनान से एक बीड़ी सुलगाई. इसके बाद उसने अपने पास मौजूद तीनों तमंचे और कारतूस एक-एक करके जमीन पर रख दिए. हथियार डालने के बाद वह खुद ही चलकर पुलिस की जीप में बैठ गया. एसएसपी अविनाश पांडे ने आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है और पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है.

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Published at : 26 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Embed widget