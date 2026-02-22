हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब मिनटों में पूरा होगा दिल्ली से मेरठ का सफर, PM मोदी आज देंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सौगात, जानें सब कुछ

Meerut News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का रविवार को उद्घाटन करेंगे. साथ ही नमो भारत प्रोजेक्ट भी अपनी आखिरी चरण में पहुंच गया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 09:01 AM (IST)
प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (22 फरवरी) को मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसके साथ ही वे मेरठ के लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए उन्हें मेट्रो की भी सौगात देंगे.

पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है. साथ ही पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए शताब्दीनगर स्टेशन को फूलों से सजा दिया गया है. 

आखिर चरण में पहुंचा नमो भारत प्रोजेक्ट

180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस हाई-स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी रेल सिस्टम को दिल्ली और इसके करीब बसे शहरों को तेज और आरामदायक यात्रा देना ही उद्देश्य है. इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 30 हजार 274 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत हिस्सेदार है. साथ ही दिल्ली सरकार 3.22 प्रतिशत और यूपी सरकार 16.78 प्रतिशत हिस्सेदार है. 

कब रखी गई थी नमो भारत प्रोजेक्ट की नींव

भारत में नमो भारत प्रोजेक्ट की नींव 8 मार्च 2019 को रखी गई थी. साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 20 अक्तूबर 2023 को 17 किमी का सेक्शन देश के नाम कर दिया गया था. इसके साथ ही मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किमी का एक अन्य सेक्शन खोला गया. 

नमो भारत को मेरठ तक कब बढ़ाया गया?

नमो भारत प्रोजेक्ट को 18 अगस्त 2024 को मोदी नगर नॉर्थ के 17 किलोमीटर वाले सेक्शन में से 8 किलोमीटर और आगे मेरठ साउथ तक बढ़ाया गया था. इस बीच 28 महीने के अंतराल के बाद न्यू अशोक नगर से सराय काले खां के बीच 5 किमी सेक्शन और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर के सेक्शन के शुरू होते ही नमो भारत कॉरिडोर प्रोजेक्ट कंपलीट हो जाएगा. 

इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई कितनी है?

नमो भारत प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है. इसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड है जो दिल्ली में 9.22 किलोमीटर और यूपी में 60.57 किलोमीटर है. वहीं प्रोजेक्ट 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड है जो दिल्ली में 5 किमी और यूपी में 7 किमी है. इस प्रोजेक्ट का 14 किलोमीटर दिल्ली में है. वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसका 68 किलोमीटर हिस्सा उसके पास है. न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच 55 किमी कॉरिडोर शुरू हो चुका है. 

नमो भारत ट्रेन की खासियत

नमो भारत ट्रेन में डबल-ग्लेज्ड के साथ टेम्पर्ड और बड़ी सेफ्टी ग्लास वाली विंडो हैं. इसके अंदर सीसीटीवी अग्निशामक यंत्र और डोर इंडिकेटर के साथ फायर और स्मोक डिटेक्टर भी है वहीं हर डिब्बे में दो बाई सीटें और दो आड़ी सीटे हैं. इसके साथ  ही यात्रियों को मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग के लिए सॉकेट उपलब्ध है. इसमें महिलाओं के लिए एक आरक्षित डिब्बा है. 

एक ही ट्रेक पर दौड़ेंगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो

मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच चलने वाली मेट्रो सर्विस एक ही ट्रेक पर चलाई जाएगी. इससे यात्रियों को ट्रेन बदलने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. यह मेट्रो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ेगी. यह अपने निर्धारित स्टेशनों को सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरा कर देगी. मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट करीब 7 साल बाद रविवार (22 फरवरी) को पूरा हो जाएगा. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 22 Feb 2026 09:01 AM (IST)
UP NEWS Namo Bharat Train Meerut Metro NARENDRA MODI Meerut News
