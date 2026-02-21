उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव सनाई से एक अंतरधार्मिक प्रेम विवाह का मामला सामने आया है. जहां गांव की मुस्लिम निवासी मुंतरीन ने अपना नाम बदलकर मुस्कान रख लिया और गांव के ही युवक अजय के साथ मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया. बताया जा रहा है कि इस शादी से युवती के परिजन नाराज हैं और उन्होंने इस रिश्ते का विरोध जताया है.

अजय और मुंतरीन के बीच करीब तीन सालों से चल रहा था प्रेम संबंध

जानकारी के अनुसार, अजय और मुंतरीन के बीच करीब तीन सालों से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और विवाह करना चाहते थे. शुक्रवार (20 फरवरी) की सुबह युवती अपने घर से निकलकर अजय के पास पहुंची. इसके बाद दोनों बिलारी स्थित एक मंदिर में गए, जहां उन्होंने हिंदू परंपरा के अनुसार शादी कर ली. विवाह के बाद दोनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

शुक्रवार दोपहर नवविवाहित दंपति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. वहां मुस्कान ने एसएसपी के सामने पेश होकर अपने परिवार से जान का खतरा होने की आशंका जताई और सुरक्षा की मांग की. उसने बताया कि परिवार के लोग इस विवाह से खुश नहीं हैं और पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है. दंपति ने आशंका जताई कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

दोनों सुरक्षा मिलने के बाद, दिल्ली हुए रवाना

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल ने बिलारी थाना प्रभारी को गांव जाकर स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाए. पुलिस ने एहतियातन दंपति को सुरक्षा प्रदान कर दी है. सुरक्षा मिलने के बाद दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए. पुलिस प्रशासन का कहना है कि गांव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.