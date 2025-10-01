बीमा की राशि के लिए अपनों की जान का दुश्मन बना शख्स,मां-पत्नी और पिता की कर दी हत्या

धन-दौलत और पैसों के लिए कोई कितना गिर सकता है, इसका अंदाजा आप मेरठ की इस खबर से लगा सकते हैं. बीमा की मोटी रकम हासिल करने की चाहत ने गंगानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले विशाल सिंघल को खून का प्यासा बना दिया. इसके लिए पहले मां, फिर पत्नी और उसके पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली, हालांकि इस बार वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका. पुलिस ने उसे उसके एक साथी सहित गिरफ्तार कर लिया है.

बताया गया कि, साल 2017 में विशाल ने अपनी मां को बाइक पर हापुड़ ले जाने का बहाना बनाया, जहां हादसे का नाटक रचा गया. इस दौरान उसकी मां प्रभा देवी घायल हो गईं. इलाज के दौरान ही उन्हें मृत दिखाकर विशाल ने उनके नाम पर 30 लाख रुपये की बीमा रकम वसूल ली.

पिता के नाम पर कराई थी 50 करोड़ से अधिकी 64 बीमा पॉलिसी

इसके कुछ समय बाद 2021 में उसकी पत्नी एकता सिंघल की भी रहस्यमयी मौत हो गई. इस बार भी विशाल ने बीमा कंपनी से 80 लाख की रकम निकाल ली. विशाल का लोभ यहीं खत्म नहीं हुआ. इसके बाद विशाल ने अपने पिता मुकेश के नाम पर कई बीमा कंपनियों से 50 करोड़ रुपये से अधिक की 64 बीमा पॉलिसी कराई थी.

बताया गया कि 27 मार्च 2024 में वह पिता को हापुड़ ले गया, जहां उन्हें दुर्घटना में घायल दिखाया गया. विशाल ने बाद में मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में उनकी मौत दर्ज करा दी. मामला इतना बड़ा था कि बीमा कंपनियों को शक हो गया.

इसी दौरान संभल में एएसपी अनुकृति शर्मा फर्जी तरीके से बीमा कंपनी से क्लेम लेने के मामलों की जांच कर रही थी. उनके संज्ञान में यह मामला भी आया तो जांच में गड़बड़ी सामने आई. साथ ही पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी झोल मिले. इस बीच, विशाल की वर्तमान पत्नी जिसकी शादी दो वर्ष पहले हुई थी, वह जांच एजेंसियों के संपर्क में आई.

पत्नी ने विशाल की करतूतों से उठाया पर्दा

विशाल की वर्तमान पत्नी ने खुलासा किया कि विशाल ने उसके नाम पर भी 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी करा रखी थी. पत्नी को शक था कि पति विशाल उसके साथ भी वही षड्यंत्र रच सकता है. पत्नी का दावा है कि विशाल अब तक एक दर्जन से ज्यादा शादियां कर चुका है और कई पत्नियों के साथ इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है.

पुलिस ने विशाल और उसके साथी को किया गिरफ्तार

दुर्घटना का क्षेत्र हापुड़ था तो सम्भल में मामले की जांच कर रही अनुकृति शर्मा ने हापुड़ पुलिस के संज्ञान में भी विशाल की साजिशों को शेयर किया. हापुड़ पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विशाल और उसके दोस्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया. हापुड़ पुलिस का मानना है कि पूछताछ में अब और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

विशाल के पड़ोसियों ने क्या कहा?

वहीं विशाल के पड़ोसियों का कहना है कि विशाल साइको और अजीब किस्म का इंसान था, जो अक्सर झगड़े करता था. लोगों का मानना है कि वह इस स्वभाव के पीछे असल जिंदगी छिपाने की कोशिश करता था, ताकि कोई उसकी करतूतों का अंदाजा न लगा सके. फिलहाल आरोपी विशाल और उसका साथी पुलिस हिरासत में है. पुलिस उनकी रिमांड लेकर लंबी पूछताछ की तैयारी में है.