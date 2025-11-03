20 लाख की डिमांड पूरी नहीं हुई तो बारात नहीं लाया दूल्हा, पिता ने कहा- नौकरी में खर्च हुए पैसे

मेरठ में हाईवे स्थित एक एक फॉर्म हाउस में मंडप में रविवार को दुल्हन और उसका परिवार पूरी तैयारी के साथ बारात का इंतजार करता रह गया. लेकिन, देर रात तक भी बारात नहीं पहुंची. पिता ने काफी मान मनोव्वल किया लेकिन जब दूल्हा तैयार नहीं हुआ तो दुल्हन के पिता ने दूल्हे के परिवार पर 20 लाख रुपये नकद की मांग कर बारात न लाने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

दरअसल मेरठ के दौराला क्षेत्र निवासी महेश की बेटी का विवाह इसी साल दो फरवरी को तय हुआ था और शादी की तारीख दो नवंबर निश्चित की गई. एक नवंबर को लड़की पक्ष सगाई की रस्म पूरी कर लौट आया था.

धरी रह गई शादी की तैयारियां

रविवार को एक फार्म हाउस में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. रिश्तेदारों व परिचितों की मौजूदगी में सभी कार्यक्रम पूर्ण होने की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन देर रात तक बारात नहीं पहुंची, जिसके बाद दुल्हन के पिता ने दूल्हे के पिता से संपर्क किया तो उन्होंने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया.

आरोप है कि दूल्हे ने फोन पर 20 लाख रुपये नकद की मांग रखते हुए कहा कि उसकी नौकरी लगने में खर्च हुआ पैसा उसे वापस चाहिए. दुल्हन के पिता ने काफी मान मनोव्वल किया लेकिन लड़के वाले बारात लाने को राजी नहीं थे और अपनी बात पर अड़ गए.

दुल्हन पक्ष ने लगाया दहेज का आरोप

दूल्हा पक्ष के बारात नहीं लाने की वजह से शादी की सारी तैयारी बेकार हो गईं और मंडप में सन्नाटा छा गया. जिसके बाद दुल्हन पक्ष में कोहराम मच गया. हर कोई इस घटना को लेकर हैरान है वहीं परिजन और दुल्हन को इस घटना से काफी सदमा पहुंचा है.

घटना के बाद दुल्हन के पिता ने दौराला थाने में दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि दुल्हन के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है, जल्द ही दूल्हा पक्ष से भी बातचीत की जाएगी. पुलिस ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

