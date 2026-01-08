मेरठ अपहरण केस: महिला की मौत पर तनाव, एंबुलेंस में तोड़फोड़, गांव में पुलिस तैनात

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा दलित महिला पर हमला करके दिनदहाड़े उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया. अस्पताल में भर्ती महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई. जिससे गुस्साए परिवार के लोगों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ कर दी. उधर, घटना के बाद आरोपी परिवार सहित फरार है. तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात है.

दरअसल, जिले के कपसाड़ निवासी दलित महिला सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ ब्रहस्पतिवार को खेत में गई थी. जहां राजपूत समाज के दबंग सुनील और पारस सोम हथियारों के बल पर युवती का अपहरण करके ले गए. विरोध करने पर बलकटी से हमला करके सुनीता को अधमरा कर दिया. उपचार के दौरान सुनीता की अस्पताल में मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए परिवार के लोगों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस को शव सौंपने से इनकार कर दिया.

गांव में भारी पुलिस बल किया गया तैनात

घंटों चले हंगामे के बाद किसी तरह परिजनों को समझाते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. उधर, घटना के बाद से आरोपी अपने परिवार सहित गांव से फरार है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है.

अगवा लड़की का पुलिस नहीं लगा पाई सुराग

वहीं इस घटना को लेकर आजाद समाज पार्टी के स्थानीय नेता बताया कि, एक लड़की का अपहरण किया गया, बीच बचाव करने आई मां पर दबंगों ने हमलाकर घायल कर दिया. महिला की घायल अवस्था में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस अभी तक लड़की का पता नहीं लगा सकी है. इस मामले में चार लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है.

आसपा नेता ने आगे बताया है कि महिला की मौत के बाद पुलिस के कुछ लोग चोरी-छिपे लाश को एंबुलेंस लेकर जा रहे थे, इसकी जानकारी परिजनों को होने पर परिजनों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ कर दी. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि लड़की के बरामद होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही महिला की लाश ले जाएंगे.