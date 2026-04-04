Meerut News: मेरठ में जहरीली शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत? पुलिस ने ठेके से लिए सैंपल

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई. मामला अब भी रहस्य बना हुआ है. परिजन जहां इसे जहरीली शराब का मामला बता रहे हैं, वहीं पुलिस फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है और जांच जारी है.

दौराला कस्बे के रहने वाले बाबूराम अपनी आटा चक्की और स्पेलर चलाते थे. बताया जा रहा है कि बीती रात उनके पास दो युवक अंकित और जितेंद्र मिलने आए थे. तीनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वे साथ बैठकर बात कर रहे थे. इसी दौरान अंकित पास के देसी शराब के ठेके से बंटी जीरा मसाला ब्रांड की शराब का पाउच लेकर आया. तीनों ने वहीं बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी.

शराब पीते ही बिगड़ी हालत

बताया जा रहा है कि शराब पीने के कुछ ही देर बाद तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. बाबूराम के बेटे सोनू के मुताबिक, उनके पिता ने तुरंत अस्पताल ले जाने की बात कही.

सोनू उन्हें अस्पताल लेकर गया, जबकि आसपास के लोग अंकित और जितेंद्र को भी अस्पताल पहुंचाए. लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. संबंधित शराब के ठेके से सैंपल लिए गए हैं और बंटी जीरा मसाला ब्रांड के पाउच कब्जे में ले लिए गए हैं.

पुलिस का कहना है कि अगर शराब जहरीली होती, तो उसी ब्रांड की शराब पीने वाले अन्य लोगों पर भी असर दिखता. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के असली कारण का पता चल सके.

परिजनों का आरोप

मृतकों के परिजनों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही. उनका आरोप है कि शराब पीने के तुरंत बाद ही हालत बिगड़ी, जिससे साफ है कि मौत शराब की वजह से ही हुई है. परिजन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं.

घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री संजीव बालियान मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए. साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने मेरठ से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों से बात की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.