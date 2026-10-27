'99 चुनाव हार चुके हैं, आगे भी हारेंगे', राहुल गांधी के नेतृत्व पर बृजभूषण सिंह का निशाना

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार एक ही गलती कर रहे हैं और इसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं.

बीजेपी नेता बृजभूषण ने कांग्रेस के दिल्ली मार्च, राहुल गांधी के नेतृत्व और आगामी चुनावों में सीटों को लेकर भी तंज कसा. इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों में नेताओं के आने-जाने को चुनाव के समय सामान्य प्रक्रिया बताया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर टिप्पणी करते हैं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहले ऐसी गलतियां कर चुके हैं और उन्हें इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़े हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भटक चुकी है और पार्टी के नेताओं को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए.

दिल्ली मार्च पर व्यापारियों के हितों की बात

कांग्रेस के एक नवंबर को दिल्ली में मार्च करने के ऐलान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को व्यापारियों के हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी दीपावली से पहले धरना-प्रदर्शन नहीं चाहते हैं, तो कांग्रेस को त्योहार के बाद प्रदर्शन करना चाहिए. बृजभूषण ने आरोप लगाया कि जब व्यापार का समय होता है, तभी धरना-प्रदर्शन किए जाते हैं.

राहुल गांधी के नेतृत्व पर साधा निशाना

पंजाब में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर भी बृजभूषण ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को नशामुक्त करने का संकल्प लिया है. राहुल गांधी के नेतृत्व पर तंज कसते हुए बृजभूषण ने दावा किया कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर भी हार जाएगी. बीजेपी नेता ने कहा कि 99 चुनाव हार चुके हैं, आगे भी हारेंगे.

कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देने की बात कही

कांग्रेस के 200 सीटों पर जीत के दावे से जुड़े सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता, तो वह कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फायदा मिला है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है.

दल बदलने वालों पर भी बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया

बीजेपी नेता सिनोद कुमार शाक्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों में नेताओं का आना-जाना लगा रहता है. टिकट नहीं मिलने पर कुछ नेता दूसरे दलों में चले जाते हैं. वहीं, बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है और पार्टी ने सोच-समझकर ही फैसला लिया होगा.