Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'99 चुनाव हार चुके हैं, आगे भी हारेंगे', राहुल गांधी के नेतृत्व पर बृजभूषण सिंह का निशाना

'99 चुनाव हार चुके हैं, आगे भी हारेंगे', राहुल गांधी के नेतृत्व पर बृजभूषण सिंह का निशाना

कांग्रेस के एक नवंबर को दिल्ली में मार्च करने के ऐलान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को व्यापारियों के हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार एक ही गलती कर रहे हैं और इसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं. 

बीजेपी नेता बृजभूषण ने कांग्रेस के दिल्ली मार्च, राहुल गांधी के नेतृत्व और आगामी चुनावों में सीटों को लेकर भी तंज कसा. इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों में नेताओं के आने-जाने को चुनाव के समय सामान्य प्रक्रिया बताया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर टिप्पणी करते हैं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहले ऐसी गलतियां कर चुके हैं और उन्हें इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़े हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भटक चुकी है और पार्टी के नेताओं को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए.

दिल्ली मार्च पर व्यापारियों के हितों की बात

कांग्रेस के एक नवंबर को दिल्ली में मार्च करने के ऐलान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को व्यापारियों के हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी दीपावली से पहले धरना-प्रदर्शन नहीं चाहते हैं, तो कांग्रेस को त्योहार के बाद प्रदर्शन करना चाहिए. बृजभूषण ने आरोप लगाया कि जब व्यापार का समय होता है, तभी धरना-प्रदर्शन किए जाते हैं.

राहुल गांधी के नेतृत्व पर साधा निशाना

पंजाब में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर भी बृजभूषण ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को नशामुक्त करने का संकल्प लिया है. राहुल गांधी के नेतृत्व पर तंज कसते हुए बृजभूषण ने दावा किया कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर भी हार जाएगी. बीजेपी नेता ने कहा कि 99 चुनाव हार चुके हैं, आगे भी हारेंगे.

कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देने की बात कही

कांग्रेस के 200 सीटों पर जीत के दावे से जुड़े सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता, तो वह कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फायदा मिला है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है.

दल बदलने वालों पर भी बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया

बीजेपी नेता सिनोद कुमार शाक्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों में नेताओं का आना-जाना लगा रहता है. टिकट नहीं मिलने पर कुछ नेता दूसरे दलों में चले जाते हैं. वहीं, बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है और पार्टी ने सोच-समझकर ही फैसला लिया होगा.

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh BJP UP News CONGRESS : Mallikarjun Kharge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी MLC चुनाव की मतगणना, रुझानों में कौन आगे कौन पीछे?
Live: यूपी MLC चुनाव की मतगणना, रुझानों में कौन आगे कौन पीछे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में हुआ विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सूर्योदय: मुख्यमंत्री
अयोध्या में हुआ विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सूर्योदय: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले AIMIM ने बनाई नई टीम, 11 पदाधिकारी किए नियुक्ति
यूपी चुनाव से पहले AIMIM ने बनाई नई टीम, 11 पदाधिकारी किए नियुक्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं
खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: दांव पर अनंत सिंह की भी साख, JDU की ओर से पहली प्रतिक्रिया
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: वोटों की गिनती के बीच JDU की ओर से पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं
खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं
इंडिया
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget