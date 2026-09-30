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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: सपा ने अपने लिए चुन लीं 350 सीटें! अब कांग्रेस का क्या होगा?

यूपी चुनाव: सपा ने अपने लिए चुन लीं 350 सीटें! अब कांग्रेस का क्या होगा?

यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीटों पर तैयारी कर रही है. वहीं कांग्रेस ने 150 सीटें मांगी हैं. कांग्रेस का कहना है कि 150 सीटों से कम में समझौता नहीं किया जाएगा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Sep 2026 04:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में सीटों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. सपा-कांग्रेस का कारवां भले ही जमीन पर आगे बढ़ता न दिखे, लेकिन दोनों पक्ष एक 'नंबर गेम' में शामिल दिख रहे हैं. यूपी में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के दावों पर सपा की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है.

वहीं सपा ने अपने लिए 350 सीटें तय कर ली हैं. सपा चीफ अखिलेश यादव ने राज्यसभा और MLC चुनावों पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी के विधायकों और सांसदों की मीटिंग में राज्य विधानसभा की 403 सीटों में से 350 पर तैयारी तेज करने की बात कह दी है. इस बयान से सपा में टिकट की उम्मीद कर रहे उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिन्हें अचानक अपनी किस्मत बेहतर होती दिखी.

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सपा की 350 सीटों की बात पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

वहीं, कांग्रेस ने इस घोषणा को सावधानी से लिया है. सपा ने अपने लिए 350 सीटें अलग रखीं, इसके कुछ घंटे बाद ही यूपी कांग्रेस इंचार्ज राजेंद्र गौतम ने प्रतिक्रिया दी. राजेंद्र गौतम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत यूपी में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

उन्होंने कहा, "सीटों का बंटवारा अक्टूबर में फाइनल होने की उम्मीद है. कांग्रेस के पास सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी हैं. गठबंधन के तहत, कांग्रेस पार्टी को 50 प्रतिशत सीटें मिलने का हक है. हम 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे."

बता दें कि इससे पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी जोर देते हुए कहा था कि BJP के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, कांग्रेस UP में सीट-शेयरिंग के मामले में अपनी इज्जत से कोई समझौता नहीं करेगी. कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सावधानी बरतते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है. सीट शेयरिंग पर बातचीत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जाएगी.

राजनीतिक एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश का सपा के लिए 350 सीटों का आंकड़ा देना, कांग्रेस पार्टी की 150 सीटों की मांग का मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक चाल हो सकती है. कांग्रेस का दावा है कि 150 सीटों की संख्या दो महीने तक चली सोच-विचार और दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं की बातचीत के बाद तय की गई है.

वहीं सपा ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है कि वह अपने गठबंधन पार्टनर के लिए कितनी सीटें छोड़ना चाहती है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने फोकस एरिया में आने वाली सीटों को तीन कैटेगरी-ए, बी और सी में बांटने के बाद 150 सीटों की गिनती शुरू की है, ताकि यह पक्का हो सके कि पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले संभावित उम्मीदवारों और सांगठनिक ताकत पहचान ली है.

हर सीट पर बीजेपी को हराना ही टारगेट- अखिलेश

दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा अपने गठबंधन के साथियों के लिए कोई नंबर बताने से बचती रही है. वहीं अखिलेश यादव ने कहा, "हर सीट पर BJP को हराना ही टारगेट है. अगर हमारे गठबंधन के साथी किसी सीट पर जीतने की काबिलियत दिखा सकते हैं, तो सीटों की गिनती कोई मुद्दा नहीं होगा."

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सपा चीफ 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर 350 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं. सपा ने 184 खास असेंबली सीटों पर बढ़त हासिल करते हुए 37 पार्लियामेंट्री सीटें जीती थीं.

ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश यादव ने उन असेंबली एरिया को जोड़कर 350 असेंबली सीटों की बात कही हो, जहां पार्टी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे. इसमें वे 25 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं, जहां वह दूसरे नंबर पर रही थी और वे सीटें भी शामिल हैं जहां वह तीसरे नंबर पर रही थी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS UP Assembly Election SAMAJWADI PARTY CONGRESS Elections 2027
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