उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में रविवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब मुरसान कस्बे के मोहल्ला मढैया में एक तेज रफ़्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे दो वर्षीय मासूम यश को कुचल दिया. कार में तीन लोग सवार थे और मौके से फरार हो गए. परिजन बच्चे को लेकर पहले हाथरस के निजी अस्पताल लेकर भागे, लेकिन स्थिति देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, अलीगढ़ ले जाते समय बच्चे की मौत हो गयी. जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के बाहर मथुरा-बरेली हाइवे जाम कर दिया.

यही नहीं पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने कासगंज-मथुरा रेलवे लाइन से थाने के ऊपर पथराव शुरू कर दिया. इसमें कई पुलिस कर्मी और स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं. सूचना पर कई थानों की फ़ोर्स पहुंची और स्थिति काबू की.पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मोहल्ला मढैया निवासी रुपेश के छोटा बेटा दो वर्षीय यश घर के बाहर खेल रहा था. अचानक तकरीबन करीब 3:30 बजे के बेकाबू कार उसे कुचल दिया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया. कार चालक मौके से फरार हो गया. बच्चे को हायर सेंटर ले जाते समय मौत हो गयी. बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. बड़ी संख्या में लोग मुरसान कोतवाली पहुंचे और कार चालक व अन्य आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे.

पुलिस ने चालक सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया था और गाड़ी भी जब्त कर ली थी. मांग पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस से नोकझोंक की, फिर धक्का-मुक्‍की शुरू हो गई. इसके बाद भीड़ ने रेलवे ट्रैक (से पत्थर उठाकर थाने पर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया. जिससे वहां अफरा-तफरी मच गयी. पथराव से थाने का बोर्ड और अंदर खड़ी गाड़ियां भी टूट गयीं. गुस्साई भीड़ ने मथुरा-बरेली हाइवे भी जाम कर दिया.

6 थानों की फोर्स ने किया काबू

हालात बेकाबू होते देख मौके पर छह थानों की पुलिस फोर्स पहुंची, जिसके बाद पथराव और उपद्रव कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज से खदेड़ा. और स्थिति कंट्रोल में ली. एसपी चिरंजीव सिन्हा ने बताया कि पथराव करने वालोंन प् मुकदम दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.