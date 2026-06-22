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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा

मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा

UP Politics: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपरकास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं. जहां इस बार यूपी में सभी दल ब्राह्मण वोट पर फोकस बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं. इसी बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा-"बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपरकास्ट समाज और उसमें से खसकर ब्राह्मण समाज को, उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है. जो कि साल 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है."

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगे लिखा-"वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपरकास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है, जिस अपनी इस सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त, नीयत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर-सम्मान के साथ-साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी-पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आपको काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं."

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बसपा चीफ ने आगे लिखा- "इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यह यकीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर-सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनकी वास्तविक चिन्ता व दूसरी पार्टियों से मुँह मोड़ने का कारण है. इसके साथ ही अपरकास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बीएसपी से जुड़ने की तैयारी अर्थात जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी जरूर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है. 

पूर्व सीएम मायावती ने कहा-"बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपाप थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिन्ता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसीलिये बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित व जनकल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं."

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Published at : 22 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI UP NEWS UP Election 2027
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