हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा नहीं तो...', मौलाना शहाबुद्दीन ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किल

'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा नहीं तो...', मौलाना शहाबुद्दीन ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किल

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और मुसलमान को सीएम बनाने की मांग की.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 22 Jun 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव में सपा द्वारा किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. बरेलवी ने कहा कि प्रदेश में 22 फ़ीसद मुस्लिम आबादी है इसलिए सीएम पद पर उनका दावा मजबूत है.

मौलाना शहाबुद्दीन ने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की माँग करते हुए सपा मुखिया को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि "मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यूपी चुनाव 2027 को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उनसे यूपी के मुसलमानों की भावनाओं और एहसासों को याद दिलाया है. मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत मुसलमान हैं और सात फीसद यादव बिरादरी है तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी या बहुमत है वो मुसलमानों का है."

अखिलेश यादव के परिवार पर मुस्लिमों का एहसान

उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया. ख़ुद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उनके भाई, चाचा, पत्नी, भतीजे..इनमें किसी को मुसलमानों ने विधानसभा में भेजने का काम किया किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया और अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा. 

मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें

अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान हैं. इस वजह से मैंने पत्र लिखकर माँग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान के नाम की घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बल्कि कोई मुसलमान होगा. वो अपनी ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम करें.

यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम 

बरेलवी ने दावा किया कि ऐसा करने पर ही मुसलमान आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी वोट देगा. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मुसलमानों से उम्मीदें छोड़ दीजिए. मुसलमानों ने जिस जोश और जज्बे के साथ 2022 में सपा को सपोर्ट किया था वो 2027 में उस जोश के साथ सपोर्ट नहीं करेगा.   

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा नहीं तो...', मौलाना शहाबुद्दीन ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किल
'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा नहीं तो...', मौलाना शहाबुद्दीन ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच बड़ी खबर, दान के पैसों की गिनती करने वाली टीम बदली
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच बड़ी खबर, दान के पैसों की गिनती करने वाली टीम बदली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, नाबालिग ने बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजे की कर दी हत्या
गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, नाबालिग ने बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजे की कर दी हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Meeting: अमेरिकियों से न हाथ मिलाया, न फोटो खिंचाई, बातचीत की टेबल पर ईरान ने नहीं बदले तेवर
अमेरिकियों से न हाथ मिलाया, न फोटो खिंचाई, बातचीत की टेबल पर ईरान ने नहीं बदले तेवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
Maa Inti Bangaram BO Day 3: संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, तीन दिन में कमा डाले इतने करोड़
संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे से दूरी तय! दोपहर तीन बजे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी सांसद
उद्धव ठाकरे से दूरी तय! दोपहर तीन बजे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी सांसद
ट्रेंडिंग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget