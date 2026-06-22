'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा नहीं तो...', मौलाना शहाबुद्दीन ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव में सपा द्वारा किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. बरेलवी ने कहा कि प्रदेश में 22 फ़ीसद मुस्लिम आबादी है इसलिए सीएम पद पर उनका दावा मजबूत है.

मौलाना शहाबुद्दीन ने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की माँग करते हुए सपा मुखिया को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि "मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यूपी चुनाव 2027 को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उनसे यूपी के मुसलमानों की भावनाओं और एहसासों को याद दिलाया है. मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत मुसलमान हैं और सात फीसद यादव बिरादरी है तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी या बहुमत है वो मुसलमानों का है."

अखिलेश यादव के परिवार पर मुस्लिमों का एहसान

उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया. ख़ुद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उनके भाई, चाचा, पत्नी, भतीजे..इनमें किसी को मुसलमानों ने विधानसभा में भेजने का काम किया किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया और अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा.

मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें

अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान हैं. इस वजह से मैंने पत्र लिखकर माँग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान के नाम की घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बल्कि कोई मुसलमान होगा. वो अपनी ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम करें.

यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम

बरेलवी ने दावा किया कि ऐसा करने पर ही मुसलमान आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी वोट देगा. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मुसलमानों से उम्मीदें छोड़ दीजिए. मुसलमानों ने जिस जोश और जज्बे के साथ 2022 में सपा को सपोर्ट किया था वो 2027 में उस जोश के साथ सपोर्ट नहीं करेगा.

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार



