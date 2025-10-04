'चिंगारी लगा रहे हैं अखिलेश यादव...', सपा नेताओं के बरेली आने का इस मौलाना ने किया विरोध

समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पुलिस प्रशासन ने आज शनिवार (4 अक्टूर) बरेली आने से रोक दिया. जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि सपा नेता बरेली को संभल बनाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.

बरेलवी ने समाजवादी पार्टी जब भी कहीं जाती है तो शोर मचाती है..ढोल-नगाड़ों बजाने के साथ जाती हैं. इनके दिलों में न तो प्यार है और न ही सेवा का भाव है. इन्हें पता है कि बरेली में अमन-चैन बहाल हो गया है और अब ये लोग इस अमन-चैन को अशांति में बदलने आ रहे हैं.

सपा के प्रतिनिधिमंडल का विरोध

मौलाना ने कहा कि ये स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय लोग इसे सुलझा लेंगे. हम इसका हल निकालने की कोशिश कर रही हैं. मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे. पुलिस और प्रशासन को भी बाहरी लोगों को यहां आने से रोके ताकि इलाके की शांति खतरे में न पड़े."

उन्होंने कहा कि ये लोग (सपा नेता) यहां आएंगे बरेली में अभी सुकून और शांति है. ये यहां आकर अशांति फैलाएंगे. ये चाहते हैं कि जिस तरह से सँभल में घटनाएं हुईं. वैसे ही बरेली को संभल बना दें. लेकिन, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे. ये बरेली हमारे भाई-चारे और गंगा-जमुनी तहज़ीब का संगम हैं. इसलिए मेहरबानी करके सपा के लोग बरेली का रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए कहीं और जाएं.

अखिलेश यादव पर लगाए आरोप

बरेली हिंसा पर मौलाना ने कहा कि प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया जो अराजक तत्व हैं वहां उन्हें भी समझाया गया. इसमें प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं की गई. अखिलेश यादव आग की चिंगारी डाल रहे हैं वो चाहते हैं कि बरेली शहर दंगे के चपेट में आ जाए. लेकिन, आज क़ानून का राज है. क़ानून के राज में उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के लोग जहां भी गए वहां दंगा कराया, वो बहराइच गए वहां दंगा हुआ. संभल में उनका डेलीगेशन गया वहां दंगे पर दंगा होता रहा. संभल आज भी शांत नहीं हो पा रहा है. इसके लिए सपा और अखिलेश यादव जिम्मेदार है. अगर प्रशासन ने उन्हें नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के लोग खुद उनको रोकेंगे.

