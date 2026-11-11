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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP को अखिलेश के राम मंदिर जाने से डर', सपा सांसद का हमला

'BJP को अखिलेश के राम मंदिर जाने से डर', सपा सांसद का हमला

सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि बीजेपी वालों को अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने से डर लग रहा है, इसलिए वह विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर ओवैसी लोगों को भटकाने का काम न करें.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 11 Nov 2026 03:31 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने बाबरी मस्जिद का जिक्र कर कार सेवकों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जो कारसेवक बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए उस पर चढ़े थे क्या उनके पास कोर्ट का कोई आदेश था? ऐसे में उस समय जो जरूरी था सरकार ने वो किया. धर्म से ऊपर उठ कर कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है. 

सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा, ''बाबरी मस्जिद के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भटकाने का काम न करें. देश में सब को अपना धर्म मानने की आजादी है. अखिलेश यादव के अयोध्या राम मंदिर जाने से कोई मुसलमान नाराज होने वाला नहीं है, ओवैसी साहब चिंता न करें.''

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बीजेपी को अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने से डर- रुचि वीरा

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, पिछड़े, महिलाएं, सिख और ईसाई सब लोग सब हमारे साथ आएंगे. कोई जाति बिरादरी का मामला नहीं है कि वोट खिसक रहा है. बीजेपी वालों को अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने से डर लग रहा है, इसलिए वह विरोध कर रहे हैं.

बीजेपी वालों ने श्रीराम को भी नहीं छोड़ा- रुचि वीरा

रुचि वीरा ने बींजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''2022 में चुनाव के चलते आधे-अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जबकि चारो शंकराचार्य ने मना किया था कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है. बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी वालों ने राम मंदिर में चंदा चोरी का काम किया. इन्होंने जमीनों को सस्ते में खरीदा और मंदिर को महंगे में बेचा. इन्होंने श्री राम को भी नहीं छोड़ा. अगर मौका मिलेगा तो अखिलेश यादव राम मंदिर और अयोध्या को भी चार चांद लगाने का काम करेंगे और विश्व स्तर की सुविधाएं देंगे.''

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर क्या बोलीं सपा सांसद?

ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर की ASP के बीच यूपी चुनाव के लिए होने जा रहे गठबंधन पर सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि इस से कुछ नहीं होने वाला है. सब लोग इन दोनों को समझ रहे हैं कि उनका क्या रोल है. चुनाव वन टू वन होगा, जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वह सपा के साथ आएंगे और BJP को कड़ी टक्कर देंगे.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS SAMAJWADI PARTY UP Elections 2027
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