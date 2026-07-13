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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में 2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

उत्तराखंड में 2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

Uttarakhand Political News: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, इसी क्रम में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक देहरादून में आयोजित की गई.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 13 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने बूथ और मतदाता सूची पर अपना फोकस बढ़ा दिया है. देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित कुआंवाला में आयोजित प्रदेश बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एक-एक बूथ और एक-एक वोट पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया. बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

तरुण चुग ने प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक वातावरण है. प्रदेश की जनता पार्टी के साथ खड़ी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रत्येक समर्थक मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराने और उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी.

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'सर्वाधिक विधानसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ बढ़ना होगा आगे'

उन्होंने कहा कि बीजेपी को आगामी चुनाव में अब तक की सर्वाधिक विधानसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है. कार्यकर्ताओं के परिश्रम और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का पुराना मिथक टूट चुका है. अब लक्ष्य उत्तराखंड को बीजेपी का अभेद राजनीतिक किला बनाने का है.

मतदाता सूची और एसआईआर पर रहा मुख्य फोकस

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर विस्तार से चर्चा की गई. तरुण चुग ने कार्यकर्ताओं से संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी करने को कहा. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है.

बैठक में केंद्रीय एसआईआर टीम के सदस्य एवं पूर्व सांसद जमयांग त्सेरिंग नामग्याल ने प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बताया कि एसआईआर के दौरान संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी. इस दौरान प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए गए और बूथ स्तर पर की जाने वाली संगठनात्मक कार्रवाई के महत्वपूर्ण बिंदु समझाए गए.

धामी का मंत्र- ‘जहां कम, वहां हम’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं से ‘जहां कम, वहां हम’ की नीति पर काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जिन बूथों और क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, वहां संगठन को अधिक सक्रियता और मेहनत के साथ काम करना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ी विजय दिलाने के लिए चुनाव प्रबंधन की कुशलता को और प्रभावी बनाना होगा. इसके लिए सही और त्रुटिहीन मतदाता सूची पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है.

उन्होंने पार्टी के बीएलए-2 कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर पात्र नागरिकों को जागरूक करने और तय प्रक्रिया के तहत उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग करने को कहा. मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का पूरी क्षमता और अनुशासन के साथ निर्वहन करने पर भी जोर दिया.

पात्र का नाम कटे नहीं, अपात्र सूची में रहे नहीं: महेंद्र भट्ट

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने का स्पष्ट अर्थ है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में बना न रहे.

उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन से जुड़ी संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना चाहिए. यह सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि राज्य के वास्तविक मतदाता ही राज्य की सरकार चुनें.

महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका और तैयारियों की समीक्षा भी की. उन्होंने जिला और विधानसभा स्तर पर समन्वय बढ़ाने तथा बूथ स्तर की गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए.

‘विकसित भारत’ और ‘सेवा ही संगठन’ पर भी चर्चा

बैठक से पहले तरुण चुग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को जनभागीदारी के माध्यम से साकार करने और उत्तराखंड में ‘सेवा ही संगठन’ की भावना को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा हुई.

तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी संगठन का काम केवल चुनाव तक सीमित नहीं है. कार्यकर्ताओं को सेवा, जनसंपर्क और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय रहना होगा. इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सांसद जमयांग त्सेरिंग नामग्याल, कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिला प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 13 Jul 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Uttarakhand Assembly Election 2027
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