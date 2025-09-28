'इस विवाद को यही रोका जाए' I love mohammad पर इस मुस्लिम मौलाना की लोगों से अपील

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और इमाम-ए-ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने प्रदेश के मुसलमानों से अपील की है कि वे आगामी हिंदू पर्वों के दौरान सौहार्द और भाईचारा बनाए रखें. देश में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि इसको अब रोक देना चाहिए.

इसी के साथ मौलाना ने कहा कि धार्मिक अवसरों पर सभी समुदायों को मिल-जुलकर शांति, अमन और आपसी सम्मान के साथ रहना चाहिए. लोगों को हिंसा और उपद्रव से बचने के सलाह भी दी है.

'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर क्या बोले मौलाना

देशभर में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर मौलाना रशीद फिरंगी महली ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी चल रहा है वो काफी अफसोसनाक है, मेरी लोगों से यही अपील है कि इस मामले में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रखें.

वहीं उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के सिलसिले में कुछ अदाब हुआ करते हैं इस तरह से सड़कों पर बैनर लेकर निकलना और नारेबाजी करना ये इस्लाम के बुनियादी शिष्टाचार के खिलाफ है और यह किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है.

मौलाना ने आगे कहा कि इस मामले को फौरन ही रुकना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बेहतरीन चरित्र को दिखाएं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें. लोगों से अपील करते हुए कहा लोगों के लिए पैगंबर मोहम्मद की तरह रहमत बनें, किसी के लिए भी दिक्कत पैदा न करें.

त्यौहारों को लेकर बोले मौलाना

इस बीच मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा कि इन दिनों हमारे हिंदू भाईयों के त्यौहार चल रहे हैं उनको कोई भी त्यौहार मनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न इस बात का ध्यान रखा जाए. सभी को देश में एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए.

साथ ही उन्होंने मुसलमानों से इस विवाद को लेकर चल रहे तनाव पर कहा कि मेरी सभी मुसलमानों से अपील है कि इस विवाद यही पर रोक दिया जाए और किसी भी तरह शांति व्यवस्था में बाधा न उत्पन्न की जाए.

बता दें बीते कुछ दिनों से देश में 'आई लव मोहम्मद' बैनर को लेकर मुस्लिम समुदायों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं. वहीं विवाद के बीच यूपी के बरेली और अन्य शहरों में उपद्रव भी देखने को मिला है जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं.