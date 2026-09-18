मऊ में शिक्षण संस्थान कब्जाने की कोशिश, शिक्षक MLC सहित 3 पर FIR

मऊ में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षण संस्था पर कब्जे की कोशिश और लाखों रुपये के गबन के आरोप में सरायलखंसी पुलिस ने रायबरेली के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, मृदुला मिश्रा और मुहम्मद जावेद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है. यह कार्रवाई रैकवारेडीह निवासी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह की शिकायत पर हुई है.

प्राथमिकी के मुताबिक, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी का पंजीकरण 22 सितंबर 2011 को रैकवारेडीह में कराया गया था. शुरुआत में अजीत कुमार सिंह के छोटे भाई अमित कुमार सिंह संस्था के अध्यक्ष और मोहम्मद जावेद प्रबंधक थे. 15 अप्रैल 2021 को अमित कुमार सिंह के आकस्मिक निधन के बाद सर्वसम्मति से अजीत कुमार सिंह को संस्था का नया अध्यक्ष चुना गया.

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इसके बाद समिति में नौ नए सदस्यों को शामिल किया गया. कुछ समय बाद संस्थापक प्रबंधक मोहम्मद जावेद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद गुलामनवी को प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया.

कूटरचित दस्तावेजों से अध्यक्ष बनने का प्रयास करने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के अरखा मुस्तकील निवासी शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी के राजनीतिक प्रभाव में आकर अमित कुमार सिंह की पत्नी मृदुला मिश्रा ने कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खुद को संस्था का अध्यक्ष घोषित कराने का प्रयास किया.

शिकायत के अनुसार, सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, आजमगढ़ मंडल ने 2 जून 2022 को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उनके दावे को खारिज कर दिया था. इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा. शिकायतकर्ता के मुताबिक, हाईकोर्ट की एकल पीठ और डबल बेंच दोनों स्तरों पर याचिकाएं खारिज हुईं और अजीत कुमार सिंह को अध्यक्ष तथा गुलामनवी को प्रबंधक के रूप में बरकरार रखा गया.

विद्यालय परिसर में गोली चलाने और कब्जे का भी आरोप

अजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 24 जून 2024 को परदहां स्थित संस्था के विद्यालय परिसर में 10-12 वाहनों से करीब 40-50 असलहाधारी लोग पहुंचे. आरोप है कि परिसर में फायरिंग की गई, ताले तोड़े गए और अवैध कब्जे का प्रयास किया गया. इस घटना को लेकर पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बात शिकायत में कही गई है.

एसपी ने कहा—जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि सीजेएम के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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