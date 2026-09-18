UP चुनाव में Gen- Z को ऐसे साधेगी समाजवादी पार्टी, उठाया ये खास कदम

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के लिए जेन-जी वोट बैंक अहम है. इसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है. पार्टी कार्यकर्ता ने एक फॉर्म तैयार किया है, जिसको 'Gen-Z की राय' नाम दिया गया है. इसके जरिए युवा पीढ़ी से सीधे उनके जवाब लिए जाएंगे.

साथ ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसकी एक रिपोर्ट बना कर सौंपी जाएगी. इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर चुनावी रणनीति पर काम किया जाएगा. देश में जेन-जी के मुद्दों को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने अलग कदम उठाया है.

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सपा नेता फॉर्म के बारे में दी यह जानकारी

सपा नेता मो. इखलाक ने बताया कि इस फॉर्म के जरिए युवा 2027 में सरकार से अपनी अपेक्षाएं और प्राथमिक मुद्दे बता सकेंगे. इसके लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के साथ अलग-अलग कई जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें एक QR कोड भी लगाया गया है.

इसको स्कैन कर युवा अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सुरक्षा, महंगाई, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है. QR कोड स्कैन करके युवा बता सकते हैं कि 2027 में सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं.

युवाओं की राय से जुटाया जाएगा डेटा

फॉर्म के जरिए मिलने वाले सुझावों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाएगा. इसका उद्देश्य युवाओं की आवाज और उनकी प्राथमिकताओं को पार्टी के भविष्य के एजेंडे और नीतियों से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सुरक्षा, महंगाई, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर युवाओं के सुझाव लिए जाएंगे.

इन सभी सुझावों को एकत्र कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाएगा, ताकि युवाओं की बताई प्राथमिकताओं को भविष्य की नीतियों और काम की दिशा में शामिल किया जा सके. फिलहाल चुनाव से पहले सपा के इस कदम की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है.

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