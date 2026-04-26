रवि किशन ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा- यहां एक अलग बांग्लादेश बन रहा है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में 'अलग बांग्लादेश' बनने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि लोग टीएमसी के अत्याचारों के खिलाफ वोट कर रहे हैं.

रवि किशन ने बताया कि बंगाली और हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं.

यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक गरमा-गर्मी बढ़ा सकता है.

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है. वहीं, दूसरे चरण के मतदान (29 अप्रैल) से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टीके कई बड़े नेता पश्चिम बंगाल नें चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है. इस दौरान उन्होंने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि पश्चिम बंगाल का वर्तमान माहौल ऐसा है कि यहां एक 'अलग बांग्लादेश' बन रहा है. रवि किशन ने यह बयान मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल पर दिया था.

जब उनसे पूछा गया कि टीएमसी दावा कर रही है कि बीजेपी वाले ये अफवाह फैला रहे हैं. SIR का पैनिक है, लोग डरे हुए हैं इसलिए वोट कर रहे हैं. इसके जवाब में बीजेपी नेता ने कहा, "मां दुर्गा जाग चुकी है, मां काली जाग चुकी है और वो पूरी हवा में बंगाल के दिखाी दे रहा है. वो गुस्सा, आक्रोश, नफरत, बम, कट-मनी, कत्ल, गुंडागर्दी, ठगी जो यहां जुर्म हुए, उस जुर्म के के खिलाफ वोटिंग हो रही है. कई सालों से इस बंगाल को डरा कर रखा गया."

#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP MP Ravi Kishan says, "Maa Durga, Maa Kali has awakened and it is visible in the winds of Bengal. Anger, outrage, hatred, bombs, cut-money, rioting, hooliganism, thuggery which has happened here, voting is taking place against it. Bengal has been… pic.twitter.com/sIjaXcvfGk — ANI (@ANI) April 26, 2026

रवि किशन ने कहा- ये है अस्तित्व की लड़ाई

उन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्तमान माहौल को लेकर कह दिया कि यहां एक अलग बांग्लादेश बन रहा था. ये वोटिंग उसके खिलाफ है. इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो सकता है. आगे उन्होंने कहा, "हर बंगाली, हर हिंदू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए वोट कर रहा है. इस बयान को लेकर एक नई राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो सकती है, जो बंगाल चुनाव के नैरेटिव को प्रभावित कर सकता है."

गौर हो कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. पहले चरण में बंगाल में 92 से 93 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने हैं. वहीं, 4 मई को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

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