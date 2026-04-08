Mathura Visit: संतों की एकता से बदली अयोध्या की तस्वीर, सीएम योगी का सनातन समाज को संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संत जगद्गुरु द्वाराचार्य मलूकदास महाराज की 452वीं जयंती पर आयोजित सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव कार्यक्रम में वृंदावन पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलूकपीठ आश्रम में दर्शन-पूजन किया, फिर गोपूजन कर गायों को गुड़ खिलाया.

ऐतिहासिक घटनाओं का भी किया जिक्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृन्दावन में आयोजित मलूक जयंती महोत्सव व सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "याद करिए ये 1500 ये 26 चल रहा है. 2026 चल रहा है. 1526 में संभल में हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था. सब कुछ वहां मिट गया था. 67 तीर्थ थे, 19 कप थे. 1976, 1978 में दंगे हुए. सैकड़ों हिंदू मार दिए गए. 1995,96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए. मुझे उस परिवार का एक सदस्य मिला."

उन्होंने कहा, "साहब हमारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह रूठ लिया गया. हम भाग के दिल्ली में जान बचा रहे हैं. मैंने कहा कोई कागज है लेके आ जाओ. आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे. चिंता मत करो..."