हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट की हुई अहम बैठक, रामलला के सूर्य तिलक से लेकर स्मरण पुस्तिका तक कई ऐलान

अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट की हुई अहम बैठक, रामलला के सूर्य तिलक से लेकर स्मरण पुस्तिका तक कई ऐलान

Ram Mandir Trust Meeting: राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें 8 सदस्य मौजूद रहे, जबकि कई सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़े.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Mar 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम त्रैमासिक बैठक शनिवार (21 मार्च) को संपन्न हुई. इस बैठक में आगामी धार्मिक आयोजनों, मंदिर की व्यवस्थाओं और कई ऐतिहासिक फैसलों पर विस्तार से मंथन किया गया. बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को पूरी जानकारी दी.

राम मंदिर ट्रस्ट की यह महत्वपूर्ण बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें 8 सदस्य भौतिक रूप से मौजूद रहे, जबकि कई सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़े. इसके साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भी बैठक में सहभागिता की.

श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा

बैठक में 19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर संपन्न हुए श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा की गई. इससे पहले 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक आयोजन हो चुके हैं. ध्वजारोहण और राम यंत्र स्थापना जैसे कार्यक्रमों में हजारों साधु-संत, विशिष्ट अतिथि और श्रमिकों की भागीदारी रही.

ऐतिहासिक आयोजनों को पुस्तिका में प्रकाशित करने का निर्णय

ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी ऐतिहासिक आयोजनों- भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण और राम यंत्र स्थापना को एक स्मरण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जिसमें इन आयोजनों से जुड़ी तस्वीरें और विस्तृत विवरण शामिल होंगे. महासचिव चंपत राय के मुताबिक आगामी दिनों में मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिकों और कार्यदायी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही 2 अप्रैल को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि हनुमान जयंती के अवसर पर राम मंदिर परिसर स्थित हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन किए जाएंगे.

22 से 25 मार्च तक मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम

22 से 25 मार्च तक मंदिर परिसर के विभिन्न शिखरों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे, जिनमें संतों और श्रमिकों की सहभागिता रहेगी. वहीं 27 मार्च को रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जब सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर तिलक करेंगी. यह ‘सूर्य तिलक’ अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से संभव हुआ है और विशेषज्ञों की मदद से तैयार किए गए यंत्र सफल परीक्षण के बाद स्थापित कर दिए गए हैं. अब अगले 19 वर्षों तक हर रामनवमी पर यह दिव्य क्षण दोहराया जाएगा.

सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी मंथन

वहीं, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी बैठक में गहन मंथन किया गया. पिछले दो वर्षों में करीब 7 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है. परकोटे और कुबेर टीला स्थित मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अभी कुछ और इंतजार करना होगा. मंदिर के चारों द्वारों में से तीन का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही उनका लोकार्पण किया जाएगा. ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी.

और पढ़ें

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Ram Temple Mahant Nritya Gopal Das Ram Mandir Trust Ayodhya Ram Temple 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट की हुई अहम बैठक, रामलला के सूर्य तिलक से लेकर स्मरण पुस्तिका तक कई ऐलान
राम मंदिर ट्रस्ट की हुई अहम बैठक, रामलला के सूर्य तिलक से लेकर स्मरण पुस्तिका तक कई ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: चारधाम यात्रा से पहले बड़ा विवाद, ‘कैपिंग सिस्टम’ पर आमने-सामने आए पुरोहित और सरकार
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा से पहले बड़ा विवाद, ‘कैपिंग सिस्टम’ पर आमने-सामने आए पुरोहित और सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और पत्रकार विवाद पहुंचा थाने, देहरादून में FIR दर्ज
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और पत्रकार विवाद पहुंचा थाने, देहरादून में FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जनता को गुमराह करने...', रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर बोले योगी के मंत्री
'जनता को गुमराह करने...', रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर बोले योगी के मंत्री
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार ने फ्लाइट में सीट सेलेक्शन फ्री किया तो भड़कीं एयरलाइंस, FIA ने लिखी चिट्ठी, कहा- अगर ऐसा किया तो...
सरकार ने फ्लाइट में सीट सेलेक्शन फ्री किया तो भड़कीं एयरलाइंस, FIA ने लिखी चिट्ठी, कहा- अगर ऐसा किया तो...
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
आईपीएल 2026
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
इंडिया
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
ट्रेंडिंग
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
हेल्थ
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget