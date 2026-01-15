उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. नेताओं ने अपने-अपने अंदाज में मायावती के बयान पर टिप्पणी की है, जिससे सियासी माहौल और गरमा गया है.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज अपने ज्ञान और वैदिक परंपरा से देश को दिशा देने वाला समाज रहा है. उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को किसी के समझाने की जरूरत नहीं है. मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्र के हित में सोचता और काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा.

सपा सांसद राजीव राय का मायावती पर तंज

वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने मायावती पर तंज कसते हुए बयान दिया. उन्होंने पहले मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और फिर कहा कि ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसे अच्छे से पता है कि उसका सम्मान कहां है.

राजीव राय ने आगे कहा कि ब्राह्मण समाज किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है और वह अपने सम्मान और स्वाभिमान को समझता है.

'बुझते चिराग' वाली टिप्पणी से बढ़ा विवाद

सपा सांसद ने मायावती की राजनीति पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बहन जी अब राजनीति के बुझते हुए चिराग की तरह हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं ताकि चर्चा में बनी रहें. इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है.

बता दें पूर्व सीएम मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर ब्राह्मणों को लुभाने की एक कोशिश की है. उन्होंने कहा बीएसपी को पीछे रखने के लिए बीजेपी समय-समय पर तमाम प्रयास करते रहे हैं.

मायावती ने कहा कि हमारे समाज ने ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी है, ब्राह्मण समाज को भी बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए.