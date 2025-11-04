कानपुर के वकील अखिलेश दुबे के करीबी और मैनपुरी के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित कर दिया गया हैं. उन पर अखिलेश दुबे से सांठ गांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. वो दस तक साल कानपुर में सीओ पद पर नियुक्त रहे हैं. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

ऋषिकांत शुक्ला पर कानपुर में तैनाती के दौरान लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर संपत्ति अर्जित करने का आरोप थे. विजिलेंस जांच में भी उनकी अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है. एसआईटी जांच ने जब इस मामले की जांच की तो सौ करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. इनमें पड़ोसी के नाम पर खरीदी गईं आर्य नगर में 11 दुकानें भी शामिल हैं.

100 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा

सूत्रों के अनुसार, ऋषिकांत शुक्ला करीब दस साल तक कानपुर में सीओ पद पर तैनात रहे. इस दौरान ही वो वकील अखिलेश दुबे के करीब आए. करीब 10 साल की सेवा के दौरान CO साहब ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति खड़ी कर ली.

बताया जा रहा है कि ऋषिकांत शुक्ला भी लाइजनिंग करने वाले वकील दुबे के साथ मिलकर लोगों को झूठे मुकदमें में फंसाकर जबरन वसूली और ज़मीन कब्जाने जैसे अपराधों में शामिल रहा था.

अवैध तरीके से अर्जित की संपत्ति

उन्होंने अखिलेश दुबे से करीबी बढ़ाकर अवैध तरीके से कमाई की और शहर के पॉश इलाकों में 12 ज़मीनें व 11 दुकानें खरीदीं. जिनकी वर्तमान बाज़ार मूल्य पर अनुमानित क़ीमत 92 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी संपत्तियां होने की बात सामने आई हैं. जिनके अभिलेख अभी तक नहीं मिले है.



शुरुआत में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर भर्ती हुए शुक्ला प्रमोशन पाकर CO पद तक पहुंचे और अधिकतर समय कानपुर में ही तैनात रहे. गृह विभाग के सचिव IAS जगदीश ने इन्हें निलंबित करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. कानपुर पुलिस महकमे में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है.

