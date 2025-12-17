'दो लाख रुपये देने के वादे किए थे, अब 10 हजार भी वापस मांग रहे', नीतीश सरकार पर भड़के मुकेश सहनी

पटना में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए सरकार का बनना पहले से ही तय नहीं था क्योंकि राज्य की जनता मन बना चुकी थी कि अब बदलाव चाहिए.

मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव के समय यह साफ हो गया था कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है. जनता का मूड सरकार बदलने का था. आखिरी समय में बड़े पैमाने पर पैसे का इस्तेमाल कर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की गई. मुकेश सहनी के मुताबिक, करीब 20 हजार करोड़ रुपये जनता के पैसे चुनाव में झोंक दिए गए ताकि सत्ता बचाई जा सके.

#WATCH | Patna | VIP chief Mukesh Sahni says, "It was clear that an NDA government was not going to be formed in Bihar. The people of Bihar had already made up their minds to change the government. At the last moment, Rs 20 thousand crore of the people's money were spent to… pic.twitter.com/4YOpnEeJTe — ANI (@ANI) December 16, 2025

मतदाताओं से 10 हजार रुपये रिटर्न मांग रही सरकार

VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस वक्त लोगों से पैसों के बदले वोट लिए गए और अब वही सरकार गरीब माताओं और बहनों से पैसे वापस मांग रही है. उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को योजनाओं के नाम पर राहत दी गई थी. अब उनसे वसूली की जा रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके लिए आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे. जो आपने वादा किया था कि दो लाख रुपये देंगे न कि 10 हजार रुपये रिटर्न लेने का काम कीजिए.

मुकेश सहनी ने कहा कि यह सरकार गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के खिलाफ काम कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव के दौरान पैसा बांटने में कोई संकोच नहीं हुआ, तो अब गरीब महिलाओं से पैसे मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है. सहनी ने इसे सत्ता की दोहरी नीति बताया.

सरकार की नीतियों के खिलाफ की जाएगी आवाज बुलंद- मुकेश सहनी

VIP नेता ने आगे कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया कि आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी.

अपने अधिकारों के लिए एक जुट हो जनता- सहनी

मुकेश सहनी ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोग सच्चाई को समझें और अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों. उन्होंने कहा कि VIP गरीबों, महिलाओं और वंचित समाज के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर उनके हक छीने नहीं जाने दिए जाएंगे.

