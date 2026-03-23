मैनपुरी में ईद के दिन नमाज को लेकर हुआ विवाद, पुलिस और नमाजियों के बीच हुई कहासुनी

मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में ईद के दिन नमाज को लेकर हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता दिख रहा है. गंगापुर स्थित ईदगाह के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और नमाजियों के बीच तीखी कहासुनी होती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, कुछ नमाजी निर्धारित ईदगाह के बजाय पास की निजी जमीन पर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें रोका और तय स्थान पर ही नमाज पढ़ने की बात कही. इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया.

इस पूरे विवाद के पीछे अब एक पुराना मामला भी सामने आया है. जमीन के मालिक चरण सिंह पुत्र लल्लू ने बताया कि पिछले साल ईद के मौके पर जब ईदगाह में जगह कम पड़ गई थी, तब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके घर के बाहर बने चबूतरे पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने आपसी सौहार्द दिखाते हुए इसकी इजाजत दे दी थी और नमाज के लिए आसन भी उपलब्ध कराए थे.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया

चरण सिंह का आरोप है कि नमाज खत्म होने के बाद उन आसनों को सम्मान के साथ वापस करने के बजाय पास के नाले में फेंक दिया गया, जिससे वह काफी आहत हुए थे. इसी वजह से इस बार वह पहले से ही अपने घर के बाहर खड़े थे ताकि कोई भी उनके चबूतरे पर नमाज न पढ़े. वहीं कुरावली थाना प्रभारी ललित भाटी ने बताया कि प्रशासन के निर्देश के अनुसार नमाज केवल निर्धारित स्थान पर ही पढ़ी जानी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की, जिसके बाद सभी ने निर्देशों का पालन किया और तय स्थान पर ही नमाज अदा की गई.

सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश

हालांकि, इस दौरान कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते स्थिति नियंत्रण में रही और ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. उन्होंने बताया की पुलिस सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर बनाए हुए हैं, संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी.

मुस्लिम समाज ने विवाद किया खारिज

कुरावली के गंगापुर ईदगाह पर ईद के दिन नमाज के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच हुई कथित नोकझोंक के मामले में नया मोड़ आ गया है. वायरल वीडियो के बाद बढ़े विवाद को अब मुस्लिम समाज ने खारिज कर दिया है.

पूरी घटना सिर्फ गलतफहमी थी- मस्जिद के इमाम

जामा मस्जिद के इमाम हाफिज असलम रजा ने वीडियो जारी कर कहा कि पूरी घटना सिर्फ गलतफहमी थी. उन्होंने साफ किया कि प्रशासन ने नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई और किसी तरह का विवाद नहीं हुआ. इमाम ने लोगों और खासकर युवाओं से अपील की कि इस वीडियो को न शेयर करें और न ही इसे बढ़ावा दें, ताकि माहौल खराब न हो.