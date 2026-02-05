मैनपुरी में सनकी आशिक! एकतरफा प्यार में टीचर के काटे होंठ, धारदार हथियार से भी किया हमला

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. एक सिरफिरे 12 कक्षा के छात्र ने अपनी ही महिला टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया. शिक्षिका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है. सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले कक्षा 12 के छात्र ने अपनी ही टीचर के साथ पहले स्कूल में छेडखानी शुरु की. इसकी शिकायत जब छात्र के परिजनो से की गई तो कुछ समय तो वे सही रहा, लेकिन उसने फिर से हरकतें करना शुरु कर दिया.

सनकी छात्र से परेशान होकर महिला टीचर ने वह स्कूल ही छोड़ दिया, और दूसरे स्कूल में पढ़ाना शुरु कर दिया. स्कूल छोड़ने के बाद भी छात्र इतने पर नहीं रुका, उसने महिला शिक्षका का वहां भी पीछा करना शुरु कर दिया. टीचर ने परेशान होकर जब इसका विरोध किया तो इस छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया. जब महिला टीचर एक बच्चे को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, तभी छात्र ने टीचर का रास्ते में रोक लिया. उसने पहले टीचर के गले में हाथ डालकर आगे ले गया और फिर उस पर हमला बोल दिया, इस घटना को अंजाम देने के बाद सनकी छात्र वहां से फरार हो गया था.

महिला टीचर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया है. टीचर का इलाज आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है. वहीं इस घटना का अब सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमे ये छात्र महिला टीचर को गले में हाथ डाल कर ले जाता हुआ दिखाई देता है और फिर हमला कर देता है. टीचर के भाई ने आरोपी छात्र के खिलाफ मैनपुरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है.

कोचिंग पढ़ाने जाते समय छात्र ने टीचर के काटे दोनों होठ

मैनपुरी कोतवाली में टीचर के भाई द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि उसकी बहन (टीचर) जब किसी छात्र को कोचिंग पढ़ाने जा रहीं थी, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे सनकी छात्र ने टीचर का रास्ता रोक लिया, वह टीचर के साथ छेडछाड़ करने लगा, जब टीचर ने इसका विरोध किया तो सनकी छात्र ने धारदार हथियार से टीचर के चहेरे पर वार कर दिया. सनकी छात्र ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और टीचर के दोनो होंठ काट डालें. फिलहाल इस मामले में महिला टीचर के परिजन कुछ बोलने से साफ इनकार के रहे हैं.