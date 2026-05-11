उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है. यहां चरखारी थाना क्षेत्र में देर रात तेज आवाज में डीजे (DJ) बजाने का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया.

इस नृशंस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि घर की महिलाओं और बेटियों के साथ जमकर बदसलूकी की गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जन्मदिन की पार्टी में शराब और डीजे का हुड़दंग

जानकारी के मुताबिक, मामला चरखारी की कांशीराम कॉलोनी का है. यहां देर रात कुछ दबंग जन्मदिन की पार्टी के नाम पर तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे और शराब के नशे में जमकर हुड़दंग मचा रहे थे. जब पड़ोस में रहने वाले जाहिद के परिवार ने इस शोर-शराबे और गाली-गलौज का विरोध किया, तो दबंगों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं.

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बचाने आए पिता की पीट-पीटकर हत्या

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक दबंग आयशा नाम की महिला के दरवाजे पर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि दबंगों ने घर की बेटियों का हाथ पकड़कर खींचा और उनके साथ अभद्रता की.

जब बेटियों को बचाने के लिए पिता जाहिद आगे आए, तो दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. दबंगों ने जाहिद को इतनी बेरहमी से पीटा कि वे बेहोश होकर पक्की सड़क पर गिर पड़े. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग जाते-जाते घर से नकदी और गहने भी लूट ले गए.

पड़ोसियों से मारपीट और जातिसूचक गालियां

इस खौफनाक मंजर को देखकर जब पड़ोसियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो दबंगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा. पड़ोसियों का कहना है कि ये हमलावर अक्सर कॉलोनी में शराब के नशे में कट्टा (अवैध हथियार) लहराते हैं और धमकाते हैं. दबंगों ने बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया.

SP ऑफिस के बाहर रातभर बैठा रहा परिवार

घटना के बाद पीड़ित परिवार रात भर पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाता रहा. परिजनों का आरोप है कि वे सबसे पहले थाने गए थे, लेकिन वहां पुलिस ने उनकी एक न सुनी और कोई कार्रवाई नहीं की.

जब इस गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस की फजीहत होने लगी, तब जाकर महकमा हरकत में आया. मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) वंदना सिंह ने बताया कि इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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