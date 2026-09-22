महोबा: बारिश ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 71% ज्यादा बारिश से लबालब हुए बांध

उत्तर प्रदेश के महोबा में इस बार मानसून ने पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. औसत से 71 फीसदी अधिक हुई बारिश से जिले के अर्जुन, कबरई, उर्मिल और लहचूरा समेत सभी प्रमुख बांध लबालब हो चुके हैं. एडीएम इन्द्रनंदन सिंह के आंकड़ों के मुताबिक लहचूरा बांध शत-प्रतिशत भर चुका है और उससे 13,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं कबरई बांध से भी 400 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है.

इस मानसूनी बारिश ने जिले के दो लाख किसानों और लगभग डेढ़ लाख शहरी आबादी को पानी के संकट से बड़ी राहत दी है.

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इस बार रिकॉर्ड 968 मिमी बारिश

जिले की सामान्य औसत वर्षा 565 मिलीमीटर मानी जाती है, लेकिन इस बार आंकड़ा 968 मिलीमीटर को पार कर चुका है. अगस्त महीने में जहां पिछले साल महज 183.29 मिमी बारिश हुई थी, वहीं इस वर्ष 695.81 मिमी रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई. सितंबर में भी अब तक 142.95 मिमी बारिश हो चुकी है। बारिश के इन आंकड़ों की वजह से जिले के सभी बांध अपनी पूर्ण क्षमता के करीब पहुंच गए हैं.

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, लहचूरा बांध अपने अधिकतम स्तर 182.30 मीटर को छूकर 100 प्रतिशत भर चुका है, जिससे 13,100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसके अलावा अर्जुन बांध अपनी 176.12 मीटर की अधिकतम क्षमता के मुकाबले 175.87 मीटर यानी 92.3 प्रतिशत तक भर चुका है. चंद्रावल बांध 152.06 मीटर के साथ 94.78 प्रतिशत, क्योलारी बांध 195.71 मीटर के साथ 94.6 प्रतिशत, रतौली बांध 173.70 मीटर और कबरई बांध 158.16 मीटर जलस्तर के साथ 86.87 प्रतिशत भर चुका है.

सुरक्षा के लिहाज से छोड़ा जा रहा पानी

सुरक्षा के लिहाज से कबरई बांध से 400 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है. वहीं मझगवां बांध 87.6 प्रतिशत और उर्मिल बांध 236.90 मीटर के स्तर के साथ 237.43 मीटर के अधिकतम स्तर के बेहद करीब है. जिसे देखते हुए सिंचाई विभाग और पुलिस-प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है. बाढ़ नियंत्रण चौकियों को सक्रिय कर हर घंटे जलस्तर की निगरानी की जा रही है.

ग्रामीणों को सुरक्षा के तहत बांधों के पास न जाने की हिदायत दी गई है. बांधों के लबालब होने से रबी के आगामी सीजन में दो लाख से अधिक किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा. वहीं उर्मिल बांध के भरने से महोबा शहर की डेढ़ लाख की आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति का संकट पूरी तरह समाप्त हो गया है. यह मानसूनी बारिश महोबा के जनजीवन और कृषि दोनों के लिए वरदान साबित हुई है.

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