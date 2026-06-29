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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड​महोबा: सील हुए कोचिंग सेंटर्स को खुलवाने के लिए आगे आए BJP MLA ब्रजभूषण राजपूत, 24 घंटे में खुलेंगे

​महोबा: सील हुए कोचिंग सेंटर्स को खुलवाने के लिए आगे आए BJP MLA ब्रजभूषण राजपूत, 24 घंटे में खुलेंगे

Mahoba News In Hindi: उन्होंने सील किए गए कोचिंग सेंटरों को 24 घंटे के भीतर दोबारा खुलवाने और सुरक्षा व अन्य मानकों को पूरा करने के लिए संचालकों को एक महीने की मोहलत देने का निर्देश दिया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 29 Jun 2026 06:44 AM (IST)
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लखनऊ अग्निकांड के बाद, शासन के सख्त निर्देशों पर महोबा में भी कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया था. इससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. अब प्रशासन द्वारा सील किए गए कोचिंग संस्थानों को दोबारा खुलवाने की पहल चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने की है. उन्होंने प्रशासन के साथ बैठक कर सील किए गए कोचिंग सेंटरों को 24 घंटे में फिर से खुलवाने और मानकों को पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिलाने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, महोबा में भी जिला प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर मानकों की अनदेखी करने वाले कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया था. अचानक हुई इस कार्रवाई से जहां कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया था, वहीं हजारों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी अधर में लटक गई थी.

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कोचिंग संलाचकों ने विधायक से लगाई गुहार

इस समस्या से परेशान कोचिंग संचालकों ने चरखारी विधानसभा के बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के आवास पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई. संचालकों की पीड़ा और छात्रों के भविष्य को देखते हुए विधायक शहर के एक निजी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सदर एसडीएम शिवध्यान पांडे और डीआईओएस के साथ एक अहम बैठक की.

24 घंटे में सील कोचिंग संस्थान खुलावाने के निर्देश

विधायक बृजभूषण राजपूत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि छात्रों की शिक्षा में हो रहे नुकसान को तुरंत रोका जाए. उन्होंने सील किए गए कोचिंग सेंटरों को 24 घंटे के भीतर दोबारा खुलवाने और सुरक्षा व अन्य मानकों को पूरा करने के लिए संचालकों को एक महीने की मोहलत देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, प्रशासन को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कागजी कार्रवाई पूरी कराने को कहा ताकि संचालकों को परेशानी न हो.

कोचिंग यूनियन ने जताई खुशी

वहीं, महोबा कोचिंग यूनियन के अध्यक्ष विकास कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि विधायक बृजभूषण राजपूत हम सभी के लिए वीर आल्हा बनकर आए हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा में आया व्यवधान अब दूर हो सकेगा. 

एसडीएम ने कहा- दोबारा शुरू किया जाएगा कोचिंग सेंटर्स का संचालन

वहीं, सदर एसडीएम शिवध्यान पांडे ने बताया कि विधायक बृजभूषण राजपूत के निर्देशों का पालन करते हुए सभी संचालकों से दस्तावेज जमा करने को कहा गया है और कल शाम तक कोचिंग सेंटरों का संचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा. इस राहत भरे फैसले से उत्साहित कोचिंग संचालकों ने विधायक के समर्थन में जमकर नारेबाजी की.

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Published at : 29 Jun 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
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